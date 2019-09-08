أمير كرارة ومحمد عز وياسر جلال وعمرو سعد أبرز المكرمين من المجلس القومي للأعمال الدرامية





وظهر "عز"، في الصورة وهو برفقة الفنان ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب، والفنانة إيمان العاصي.





المجلس القومي يكرم لمس اكتاف وبركة وكلبش





يشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كرم أمس 3 أعمال درامية، من إجمالى ٢٤ عملا عرضوا في رمضان 2019، وهذه الأعمال التزمت بقيم حقوق الإنسان، وهم "كلبش 3، لمس أكتاف، بركة"، وأقيم التكريم في دار الأوبرا.



واحتفل المجلس بمبدعي الأعمال الثلاثة، والقائمين عليه، في مقدمتهم الفنانين أمير كرارة، وياسر جلال، وإيمان العاصي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عبد العزيز.



وأشاد المجلس بالأعمال الثلاثة، موضحا أن مسلسل "كلبش"، جمع بين الموضوع الجاد، والمعالجة الشيقة التي تراعي عناصر الجذب الفني، والتشويق الدرامي، والحبكة المحكمة، إضافة إلى تقديم البطل الشعبي، الذي يعتبر بطل المرحلة التي نعيشها، وأيضا تقديم ضابط الشرطة المخلص لوطنه ومهنته.





وأضاف المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مسلسل "لمس أكتاف"، قدم الأزمات التي يمر بها المجتمع من جشع ومخدرات وعنف"، والبطل كان رياضيَا يمتلك صالة جيم، وفي ذلك الوقت كان يمتلك أخلاقيات مختلفه عن الموجودة في المحيط الخاص به.



وسبب اختيارهم لمسلسل" بركة"هو اختيار الشاب الصعيدي، الذي أكمل دراسته في إحدى جامعات الصعيد، ثم انتقل إلى القاهرة، للعمل في إحدى شركات الاتصالات، لتقوده الصدفة من خلال عمله، لكشف قضايا الفساد، ويستطيع جمع الأدلة ضد المفسدين، مسلحا بإيمان قوى، هو أن القضاء على هذا الأخطبوط، سيعود عليهم بالنفع.



مشاركة محمد عز فى حمام الست



وتعرض للفنان محمد عز حاليا مسرحية "حمام الست"، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.



أحداث مسرحية حمام الست





مسرحية "حمام الست"، المسرحية مأخوذة من نص "حمام روماني" للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتايف، وتدور حول أحد المواطنين الذي قام باكتشاف حمام الملكة كليوباترا في بيته الذي يقع في مدينة الإسكندرية، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به، ويحاول الاستفادة منه في تحقيق أمجاد علمية، يظهر العرض مجموعة من الفسدة والمستغلين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري.



أبطال مسرحية حمام الست





مسرحية "حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرح بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.



مشاركة محمد عز فى دراما رمضان



ويشار إلى أن محمد عز خاض الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسلى "لمس أكتاف"، "لأخر نفس"، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرًا.

نشر الفنان محمد عز، صورة جديدة له من خلال تكريمه أمس من قبل المجلس القومي للأعمال الدرامية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".