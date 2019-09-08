نابولي يخطط للحفاظ على نجمه الموسم المقبل







ونقل الموقع الإيطالي عن شبكة La Repubblica أن النجم البلجيكي الذي يلعب في صفوف العملاق الإيطالي منذ 2013/14 نجح في حجز مكان أساسي له في تشكيلة نابولي بالإضافة إلى أنه أصبح من أحد نجوم الدوري الإيطالي. وأشار الموقع الإيطالي إلى أن ميرتنز انضم إلى منتخب بلاده في بلجيكا برفقة زميله ماريك هامسيك.







يذكر أن نابولي سيواجه سامبدوريا في الرابع عشر من الشهر الحالي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي وذلك لتعديل نتيجته في الأسبوع الثاني من الدوري والتي خسر فيها من يوفنتوس بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف.

وكشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي أنه أثناء إجراء إدارة نابولي مفاوضات مع العديد من نجومها حول تجديد تعاقدهم، فإن إدارة النادي الإيطالي قررت بدلاً من ذلك أن تجدد عقد الجناح البلجيكي الدولي المهاجم دريس ميرتنز البالغ من العمر 32 والذي ينتهي عقده الموسم الحالي.