ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

القطاعات القيادية تقود بورصة "أبو ظبي" للتراجع في ختام التعاملات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:44 م
Advertisements
القطاعات القيادية تقود بورصة أبو ظبي للتراجع في ختام التعاملات
بورصة دبي
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
إختتت بورصة أبوظبي تعاملات اليوم الأحد على هبوط، مضغوطة بإخفاض القطاعات القيادية ، حيث تراجع  المؤشر العام للسوق بنسبة 0.71 بالمائة، بما يُعادل 8.84 نقطة، ليغلق عند 5105.25 نقطة ، وسجل السوق حجم تداولات وصل إلى 44.249 مليون سهم، بسيولة مقدارها 80.676 مليون درهم، بعد تداول 727 صفقة.


وبخصوص القيمة السوقية، فقد هبطت بنسبة 1.32 مليار درهم من 525.350 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس الماضي، إلى 524.027 مليار درهم في جلسة اليوم.

وعلى مستوى القطاعات، هبط الاتصالات بنسبة 0.48 بالمائة، ثم البنوك بنسبة 0.21 بالمائة، بينما زاد كل من العقارات بنسبة 0.85 بالمائة، والطاقة بنسبة 0.72 بالمائة.

وكان أكثر الأسهم المنخفضة سهم شركة "أركان لمواد البناء" بنسبة 3.09 بالمائة لسعر 0.47 درهم، بينما تصدر الأسهم الرابحة سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" بنسبة 8.11 بالمائة ليصل إلى سعر 0.75 درهم.
وكان متصدر الأسهم على كافة المستويات بحجم تداول وصل إلى 23.611 مليون سهم بسيولة قدرها 23.210 مليون درهم.


وعلى مستوى أداء قياديات السوق، انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.63 بالمائة لسعر 8.51 درهم.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع سهم شركة الدار العقارية بنسبة 0.92 بالمائة إلى سعر 2.18 درهم بعدما أطلقت الشركة صباح اليوم مشروع "السعديات ريزيرف"، وزاد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 0.19 بالمائة لسعر 5.19 درهم.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
-
x
18:00
-
جبل طارق
فنلندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
النرويج
أسبانيا
-
x
20:45
-
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
-
x
20:00
-
بيراميدز