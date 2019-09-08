كيف تتعامل مع أعدائك؟



• جمع المزيد من القوة: هناك طرق عديدة لاكتساب القوة. كلما زادت قوتك كلما قلت درجة منحك أعدائك مساحة للعمل ضدك. على سبيل المثال، إذا كان لديك الكثير من الأصدقاء أو إذا كانت علاقتك مع معظم الأشخاص جيدة، فإن هؤلاء الأشخاص سيقدمون لك معلومات حول ما يقال خلف ظهرك ولن يجد عدوك مساحة كافية لإفساد سمعتك



هل تعرف أعدائك؟حتى لو كنت شخصًا جيدًا يكره النزاعات أو حتى إذا كنت تعتقد أنه ليس لديك أعداء، فسيظل هناك أشخاص يكرهونك ويرغبون في رؤيتك تعاني.يمكن أن يجبر عدم الأمان والغيرة وتضارب المصالح والعديد من الأسباب الأخرى بعض الناس على كرهك حتى لو لم ترتكب أي شيء خاطئ على الإطلاق.السؤال المهم الذي يجب أن تسأل نفسك هو، هل أعرف أعدائي؟في المقام الأول، قد تعتقد أنك تعرفهم جيدًا، ولكن في الواقع، سيحاول معظم الأشخاص الذين يكرهونك التسبب بأكبر قدر ممكن من الضرر لك (إذا كان هذا لا يتعارض مع قيمهم) دون الكشف عن هويتهم.أنت أقل عرضة للهجوم الجسدي من قبل عدو لك في هذه الأيام ولكن بدلًا من ذلك قد يحاول أن يطعنك بينما يتصرف كما لو أنه يحبك.لأن الخداع جزء من الطبيعة البشرية خاصةً عندما لا توجد أخلاق معارضة قوية، قررت أن أكتب هذا المقال لمساعدتك في معرفة أعدائك والتعامل معهم.إذا كيف يمكنك التعامل مع أعدائك؟قبل أن تتمكن من التعامل مع أعدائك، عليك أن تعرفهم أولًا.سوف يشعر معظم أعدائك بالاستياء تجاهك والخبر السار هو أن الاستياء هو أحد العواطف التي عادة ما تجبر الشخص المستاء على التنفيس كلما سنحت له الفرصة.يمكنك بسهولة التعرف على العدو من خلال تعليقاته النقدية غير البناءة، من خلال مراقبة لغة جسده الإيجابية عندما يسمع عن مشاكلك والكلمات التي يقولها عنك في غيابك.لنفترض أن شخصًا ما أراد انتقادك لشيء ما، هل يعقل أنه يكتب تعليقًا سلبيًا على الفيسبوك الخاص بك أو كتعليق على منشور في مدونتك؟من المؤكد أن الشخص الذي يفعل ذلك لديه نوايا أخرى بخلاف تقديم تعليقات لك. ذات مرة كنت أتحدث مع شخص عن المشاكل الكبيرة التي واجهتها خلال مرحلة معينة من حياتي ولاحظت أن لغة جسده أظهرت أنه كان سعيدًا لسماع هذه الأحداث!بالطبع سيكون من الخطأ الكبير البدء في التشكيك في كل من حولك أو افتراض أن شخصًا ما هو عدوك دون وجود أدلة قوية ولهذا السبب فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للاعتراف بالعدو هو إثارة مشاعره من أجل إجباره على الكشف عن نواياه الحقيقية.اكتشف طريقة لإغراء شخص ما لإظهار نواياه الحقيقية، وإذا كان عدوًا، فمن المؤكد أنه سوف يخطئ.كيف تتعامل مع أعدائك؟إليك كيفية التعامل مع أعدائك:• أظهر لهم المرآة: الضربة القاتلة التي يمكن أن تقدمها لأي عدو هي أن تبين له أنك تفهم نواياه. لنفترض أنك وجدت أن شخصًا ما كان سيئًا يتكلم معك لأنه كان يشعر بالغيرة منك. في مثل هذه الحالة مواجهته مباشرة بحقيقة أنه يشعر بالغيرة ستشله على الفور وستسمح له بالتفكير مئات المرات قبل أن يذكر اسمك في غيابك مرة أخرى• لا تتصدى للهجوم بل تحكم في تحركاته: معظم الناس يخطئون في الرد على التهديدات دون تفكير ونتيجة لذلك يجدون أنفسهم دائمًا عالقين في زاوية مع وجود خيارات قليلة. بدلًا من القيام بذلك، يجب أن تكون دائمًا الشخص الذي يجبر عدوك على فعل الأشياء التي تريد أن يفعلها. على سبيل المثال، إذا كنت ستذهب إلى حفلة وإذا كنت تعلم أن عدوك سيكون هناك، فبدلًا من الانتظار إلى أن يقترب منك ويهاجمك بطريقة لفظية يجب أن تفاجئه باتخاذ الخطوة الأولى وإجباره على أن يكون في الجانب الدفاعي. لا تفهموني خطأ، أنا لا أطلب منك مهاجمته ولكن فقط اقترب منه بثقة وإظهار أنك تعلم أن كل شخص في الحفل يمكن أن يكون كافيًا لإجباره على التراجع في ذلك اليوم. في بعض الأحيان، قد يكون خلق تصور خاطئ بامتلاك القوة في عيون عدوك كافيًا لتخويفه، مثل التصرف كما لو كنت تعرف كل شخص في الحفل في هذه الحالة.• نصب الفخاخ: قابلت شابًا منذ عامين وكنت أعرف أنه كان لديه نوايا سيئة. في ذلك الوقت، لم يكن يعلم أن لديّ عملي الخاص ويعتقد أني اعتمد فقط على وظيفتي اليومية. قررت نصب فخ في هذه المرحلة من خلال الحديث عن مدى فظاعة هذه الشركة التي اعمل بها مما جعله يعتقد خطأً أنه وجد ثغرة يمكن أن يستخدمها لمهاجمتي. قال "لقد أهدرت الكثير من الوقت في تلك الشركة التي تعمل بها ولم تصل إلى منصب إداري جيد بعد، لماذا هذا؟". أجبته قائلا: "لست متأكدًا إذا قلت لك إنني أحصل على اكثر من راتبي 7 مرات من موقعي الإلكتروني وأنني أستخدم هذه المهنة الآن كخطة احتياطية في حالة حدوث أي خطأ. كان الرجل مستاءً لأنه كان غير راض عن حياته المهنية وهذا هو السبب في قراره مهاجمتي، ومما أثار دهشته أن الضعف الذي وجده كان مجرد فخ نصبته له لإغرائه الوصول إلى منطقة يمكن أن أسكته فيها إلى الأبد.