مارسيلو الكرة المصرية.. محطات مميزه في مسيرة حسين السيد إبن المنيا

لقبه حسين السيد بمارسيلو الكرة المصرية لانه يشبه لاعب ريال مدريد البرازيلى مارسيلو.

نشاة حسين السيد



ولد حسين السيد (مارسيلو) فى الثامن عشر من شهر سبتمبر عام فى 1991 مدينة الفكرية التابعة لمركز أبو قرقاص في المنيا، الده سيد العص يعمل مدربا عاما بنادى ناصر الفكرية.



بدأ حسين السيد مسيرته الكروية فى صفوف نادى نصر الفكرية قبل ان ينتقل لصفوف ألنأشئين بالنادى الاهلى المصريه وليستمر حسين السيد لعدة سنوات بالنادى وتم تصعيده لصفوف الفريق الاول ولكن لم يستمر طويلا لينتقل لنادى مصر المقاصه عام 2012 ويبدأ مشوار تالق حسين السيد هناك ليتصارع على حسين السيد قطبى الكرة المصرية.



الأهلي يتعاقد مع حسين السيد



وفى صيف عام 2014 اعلن النادى الاهلى التعاقد مع حسين السيد من نادى مصر المقاصه فى صفقة بلغت حوالى 2 مليون جنية بعد أن قضى حسين السيد مع فريقه السابق مصر للمقاصة سنتين شارك خلالهم في 21 مباراة وسجل هدفين، وقد شارك مع الأهلى كلاعب أساسي ضمن تشكيلة الفريق في العديد من المباريات الرسمية في الدوري المصري والبطولات الإفريقية، وقد تم استدعاءه من قبل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر للمشاركة للمرة الأولى مع منتخب مصر في 2015 وشارك في 3 مباريات كأساسي مع المنتخب.





أهم بطولات حسين السيد مع الأهلى



حصل حسين السيد مع الاهلى على بطولة الدورى لثلاثة مرات وبطولة السوبر لمرتين بالاضافه لبطولة كاس مصر.



حسن السيد ينتقل للاتفاق السعودي



وفى منتصف ينايرعام 2018 اعلن الاتفاق السعودى التعاقد مع الظهير الايسر للنادى الاهلى حسين السيد لمدة عام ونصف بصفة الاعاره ليتالق حسين السيد هناك فى صفوف الاتفاق ويساهم فى صناعة العديد من الاهداف ويحصل فى العديد من المباريات على جائزة احسن لعب ولكن مع نهاية الاعارة فى الموسم الماضى عاد حسين السيد للنادى الاهلى وتم تسجيل حسين السيد فى القائمه المحليه بعد ان كان قريب من الانتقال للاسماعيلى.





