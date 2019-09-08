مراد ملحم يشعل أجواء معرض دمشق الدولي بأغنيه
أحيا الفنان السوري مراد ملحم، إحدى حفلات معرض دمشق الدولي، بدورته الواحد والستين التي تكللت بالنجاح والتميز.
افتتح مراد الحفل بأغنية "تعلى وتتعمر يادار"
للشحروة صباح، ومن بعدها رحب مراد بكل الحضور وشكر إدارة المعرض، بالإضافة لمجموعة
من الأغاني المميزة وبعض من أغانيه الخاصة متل جبار الخواطر، ولي على قلبي.
الجدير بالذكر تفاعل الجمهور مع مراد الذي تجاوز
عدده الآلاف، وطالبه بالغناء مرة أخرى.
كان الفنان مراد ملحم، قد بدأ في فبراير
الماضي سلسلة تعاوناته الفنية مع شركة إعمار برودكشن، حيث أطلق مؤخرًا كليب بعنوان
"أحسن بكتير" بعد أن صورها على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إدارة المخرج
اللبناني أحمد المنحد.
"أحسن بكتير" من كلمات الشاعر فادي
مرجان وألحان فضل سليمان وتوزيع هادي كريم والماسترينغ لعبدالحليم حسن ، ويعد هذا التعاون
الرابع انتاجيا بين مراد وشركة إعمار برودكشن بعد موال "حضن وطن" ، و"حلا
وغلا"، و"لمة سورية".
شركة إعمار برودكشن تمتلك قناة فضائية بدقة بث
عالية HD على القمر النايل سات تحت أسم إعمار ميوزك
وتعد القناة أول قناة سورية مهتمة بالأمور الفنية .
وطرح مراد ملحم، في إبريل الماضي كليب "الدنيا
تجارة" كلمات الشاعر فادي مرجان، الحان مراد ملحم، توزيع مراد موسى،
تسجيل رواد زيدان، مكس ماستر ايلي سابا، إخراج عبد الله اطرش.
وتقول كلماتها:
والخي ماهو للخي
انا والغريب ع ابن عمي
مامنرحم ولا نقول خطي
والكذب حبلو طويل
وبالشدة ماحدا يشيل
والحسود صار يسود
كلشي صاير مستحيل
الدنيا صارت تجارة
الناس اللي فيها غدارة
الدنيا تجارة
الناس اللي فيها غدارة
كذاب بيربح بيربح
والصادق حياتو خسارة
من الوريد للوريد
اندبح الفرح مات العيد
كل شي حلو بهالدنيا
متل الحلم صار بعيد
وحتى الحب بهالزمان
بتحسو بارد منطفي
تسعة وتسعين عاشق خوان
تتلاقي واحد وفي
لا تقلي كيفك ماني منيح
ودلالي مجرح تجريح
كلشي بالعكس صاير
وكلو يصح الا الصحيح
يالله شو عم بصير
والعيشة صارت صعبة كتير
ياربي بجاه اسمك
ترجع للناس الضمير