مراد ملحم يشعل أجواء معرض دمشق الدولي بأغنيه

أحيا الفنان السوري مراد ملحم، إحدى حفلات معرض دمشق الدولي، بدورته الواحد والستين التي تكللت بالنجاح والتميز.

افتتح مراد الحفل بأغنية "تعلى وتتعمر يادار" للشحروة صباح، ومن بعدها رحب مراد بكل الحضور وشكر إدارة المعرض، بالإضافة لمجموعة من الأغاني المميزة وبعض من أغانيه الخاصة متل جبار الخواطر، ولي على قلبي.

الجدير بالذكر تفاعل الجمهور مع مراد الذي تجاوز عدده الآلاف، وطالبه بالغناء مرة أخرى.

كان الفنان مراد ملحم، قد بدأ في فبراير الماضي سلسلة تعاوناته الفنية مع شركة إعمار برودكشن، حيث أطلق مؤخرًا كليب بعنوان "أحسن بكتير" بعد أن صورها على طريقة الفيديو كليب في بيروت تحت إدارة المخرج اللبناني أحمد المنحد.

"أحسن بكتير" من كلمات الشاعر فادي مرجان وألحان فضل سليمان وتوزيع هادي كريم والماسترينغ لعبدالحليم حسن ، ويعد هذا التعاون الرابع انتاجيا بين مراد وشركة إعمار برودكشن بعد موال "حضن وطن" ، و"حلا وغلا"، و"لمة سورية".







