بورصة "دبي" تهبط 0.67% بختام التعاملات .. وسهم "الصفوة مباشر" الأكثر تراجعاً

أختتمت بورصة دبي تعاملاته اليوم الأحد على انخفاض؛ تزامناً مع تزايد عمليات جني أرباح على الأسهم القيادية ، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.67 بالمائة، بما يُوازي 19.42 نقطة، ليهبط عند 2871.50 نقطة.

ووصل حجم التداول إلى 94.421 مليون سهم، بسيولة قدرها 184.524 مليون درهم، بعد تداول 2205 صفقات.









وعلى مستوى القيمة السوقية، فقد هبطت بمقدار 2.5 مليار درهم من مستواها البالغ 376.509 مليار درهم في جلسة الخميس الماضي، إلى 373.998 مليار درهم في جلسة اليوم.





قطاعياً، هبط البنوك بنسبة 1.05 بالمائة، وتلاه العقارات بنسبة 0.36 بالمائة، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.27 بالمائة، بينما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.76 بالمائة، فيما استقر دون تغيير قطاع الخدمات.





وكان أكثر الأسهم المنخفضة سهم شركة "الصفوة مباشر" بنسبة 9.92 بالمائة إلى سعر 0.32 درهم، بينما كان أكثر الأسهم الرابحة سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" بنسبة 4.51 بالمائة إلى سعر 0.695 درهم.





وكان أكثر الأسهم نشاطاً على مستوى القيمة سهم بنك الإمارات دبي الوطني بسيولة وصلت إلى 63.831 مليون درهم، فيما كان الأنشط على مستوى الأحجام سهم شركة سلامة بعد تداول 22.498 مليون سهم.





وعلى مستوى أداء أسهم البورصة القيادية، هبطت أسهم أرابتك القابضة، داماك العقارية، وإعمار العقارية بنسبة 1.24 بالمائة، 1.17 بالمائة، و0.20 بالمائة على التوالي.





وعلى الجانب الآخر، زاد هامشياً سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.95 بالمائة إلى سعر 5.30 درهم، ثم سهم شركة "دبي إكس بي إنترتينمنتس" بنسبة 0.89 بالمائة إلى 0.23 درهم.