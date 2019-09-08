مسؤول: روسيا تسلم منظومة S-400 إلى الهند في غضون 18 إلى 19 شهرا

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن روسيا ستقوم بتسليم أنظمة الدفاع الجوي S-400 إلى الهند بما يتفق بدقة مع الجدول الزمني، في غضون 18إلى 19 شهرًا، وأن العقد قد تم بالفعل دفعه مسبقًا.





وقال "بوريسوف" في بث مباشر على الهواء من قناة "روسيا 1": "تم استلام الدفعة المقدمة وسيتم تسليم كل شيء وفقًا للجدول الزمني خلال 18 إلى 19 شهرًا تقريبًا".





في وقت سابق من هذا العام، قال قائد قيادة المحيط الهادئ-الهندي الأمريكية، الأدميرال فيليب ديفيدسون، إن الولايات المتحدة تعتبر شراء الهند لأنظمة S-400 الروسية "مشكلة صغيرة"، مضيفًا، أن واشنطن تجري محادثات مع الجيش الهندي في خطوة لإقناع الأخير بعدم المضي في الصفقة.



توقيع عقد منظومة S-400

وقعت الهند وروسيا عقدًا بقيمة 5.43 مليار دولار أمريكي من فئة S-400 بعملات وطنية في عام 2018 على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نيودلهي بموجب قانون عام 2017 الذي يسمح لواشنطن بمعاقبة الدول التي تشتري الأسلحة الروسية.





وعلى الرغم من التهديدات، لا تزال الهند شريك الدفاع الرئيسي لروسيا مع حوالي 58 في المائة من واردات الأسلحة الهندية بين عامي 2014 و 2018 من روسيا.





إلى جانب الهند، تواجه الولايات المتحدة خلافًا مع تركيا، شريك واشنطن في حلف شمال الأطلسي، بشأن شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية.



إنهاء تسليم الدفعة الأولى من S-400

هذا الصيف، أنهت روسيا تسليم الدفعة الأولى من أنظمة S-400 ضمن صفقة أبرمت في ديسمبر 2017. بعد أن أوضحت أنقرة في وقت سابق من العام أنها ستمضي في الصفقة، وعلقت واشنطن تسليم F- 35 طائرة إلى تركيا ووعدت بالتحرك مع المزيد من العقوبات ضد البلاد.





وكانت قد أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، يوم الخميس الماضي، أن روسيا حصلت مقدما على قيمة العقد لتوريد منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 إلى الهند.





وأفاد المكتب الصحفي للهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تمت تسوية مسألة الدفع مقدما لقيمة التعاقد لتوريد منظومة إس-400 إلى الهند. وأضاف المكتب أنهم لا يعلقون على التفاصيل التقنية لأسباب موضوعية.





وكان نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، فلاديمير دروجوف، قد أعلن في وقت سابق، بأن روسيا ستستكمل توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" إلى الهند بحلول عامي 2024-2025.





وأشار إلى أنه تم الاتفاق على هذه الخطة، وسيتم تسليم المنظومة الأولى في غضون 24 شهرا بعد تحويل الدفعة الأولى من المال من الجانب الهندي.



تزايد طلبيات الهند من الأسلحة الروسية

كما أعلن رئيس الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، يوم الاربعاء، أن حجم الحافظة الهندية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية بلغ 14.5 مليار دولار.





وقال "تشوجاييف"، للصحفيين، يوم الأربعاء: "شهد العام الماضي وفي الوقت الحاضر حافظة طلبيات بقيمة 14.5 مليار دولار مقارنة بجميع السنوات الأخرى. هذا رقم مهم للغاية، إنها بالفعل قفزة".





وأضاف "تشوجاييف": "واجهنا بعض المشكلات في المدفوعات في ظل العقوبات. لقد تمت تسوية هذه المسألة، وإيجاد آليات، ولم تعد هذه المشكلة مهمة في التعاون العسكري التقني".





وأشار إلى أن الأطراف أبرمت اتفاق توريد في عام 2018. وفقًا للوثيقة، ستبيع روسيا أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 وفرقاطات من مشروع 11356، بالإضافة إلى ذلك، سيحصل الجيش الهندي على "مجموعة كبيرة من الذخيرة للقوات الجوية والقوات البحرية والبرية".



