شاهد.. المقدمة التشويقية لفيلم "هذه ليلتي" بطولة ناهد السباعي وشريف الدسوقي (فيديو)

بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي، أطلقت الصفحة الرسمية للفيلم البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، الفيلم سيناريو أحمد إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

مهرجان الجونة السينمائي:

هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها.

إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي.

وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

الاعتماد الصحفي للمهرجان

أعلن المكتب الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي، منذ أكثر من أسبوعين، بدء قبول طلبات الاعتماد الصحفي الخاص بالدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وتُقبل طلبات الاعتماد الخاصة بالتغطية الصحفية والإعلامية، من الصحفيين والمصورين، ومراسلي الإذاعة والتلفزيون، ومحرري مواقع الإنترنت، ومراسلي وكالات الأنباء والصحافة العربية والأجنبية، ووكلاء شركات العلاقات العامة للأفلام التي ستعرض في المهرجان.

خلال دورتيه السابقتين، استقبل المهرجان، 2800 تغطية صحفية، ما بين مقالات وأخبار، وصلت إلى أكثر من 3.3 مليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

استضافت الدورة الثانية للمهرجان 720 سينمائيًا محترفًا، من صناع الأفلام، والموزعين، ومسئولي مبيعات الأفلام، و700 صحفي محلي، وإقليمي، ودولي معتمد.

ويهدف المكتب الصحفي للمهرجان، لتيسير عملية التقديم، وجعلها مريحة، وفعالة قدر الإمكان للصحافة المعتمدة، وممثلي الإعلام، الذين سيقومون بتغطية عروض وفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

وتُقبل الطلبات، من خلال الموقع الإلكتروني بدءًا من يوم 28 أغسطس، وحتى 10 سبتمبر 2019.

يذكر أن المهرجان أقام مؤتمره الصحفي منذ أيام لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر.

حضر المؤتمر المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، والمهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة، والراعي الرسمي للمهرجان، والمهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية، والسيد عمرو منسي المدير التنفيذي للمهرجان، والفنانة بشرى رزة مدير العمليات للشركة المنظمة للمهرجان، والسيد انتشال التميمي مدير المهرجان، والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان، والفنانة التونسية درة زروق، والمخرج المصري يسري نصرالله، المؤلف والسيناريست المصري الكبير بشير الديك، والمخرج مروان حامد، والسيناريست خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما، وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية. وقدمت الحفل الفنانة إنجي المقدم.

وانطلق المؤتمر الصحفي للمهرجان بعرض فيلم قصير عن أهم الضيوف، والفعاليات الفنية التي شهدتها الدورات الماضية.