ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خبر صادم لجماهير برشلونة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:41 م
Advertisements
خبر صادم لجماهير برشلونة
برشلونة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني خبراً صادماً خلال الساعات الأخيرة من معسكر المنتخب الفرنسي الحالي.


واكدت صحيفة سبورت الكتالونية في تقريرها اليوم على أن أومتيتي مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية مساء أمس السبت قبل مواجهة ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2020.


وكانت التقارير الأولية تشير إلى أن أومتيتي يعاني من تورم على مستوي القدم ولذلك تم استبعاده من المشاركة مع المنتخب الفرنسي ومنح ديشامب فرصة المشاركة لزميله في الفريق ليجليت بالتواجد بجوار فاران في الخط الدفاعي.


وجاءت الصدمة قوية لجماهير برشلونة اليوم، بعدما أعلن ديشامب استبعاد أومتيتي من معسكر منتخب فرنسا وعودته لفريقه خلال الساعات القادمة وهو ما يؤكد على أن اللاعب يعاني من إصابة قوية ولن يشارك بالفترة القادمة.


ويعاني برشلونة من العديد من الإصابات أبرزها الثلاثي ديمبيلي وميسي وسواريز بجانب أومتيتي والبرتغالي سيميدو والذي تعرض هو الآخر للإصابة يوم أمس خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: برشلونة اخبار برشلونة أومتيتي إصابة أومتيتي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
سويسرا
-
x
18:00
-
جبل طارق
فنلندا
-
x
20:45
-
إيطاليا
السويد
-
x
20:45
-
النرويج
أسبانيا
-
x
20:45
-
جزر فاروه
نهائي كأس مصر
الزمالك
-
x
20:00
-
بيراميدز