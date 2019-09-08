خبر صادم لجماهير برشلونة
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:41 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني خبراً صادماً خلال الساعات الأخيرة من معسكر المنتخب الفرنسي الحالي.
واكدت صحيفة سبورت الكتالونية في تقريرها اليوم على أن أومتيتي مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية مساء أمس السبت قبل مواجهة ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2020.
وكانت التقارير الأولية تشير إلى أن أومتيتي يعاني من تورم على مستوي القدم ولذلك تم استبعاده من المشاركة مع المنتخب الفرنسي ومنح ديشامب فرصة المشاركة لزميله في الفريق ليجليت بالتواجد بجوار فاران في الخط الدفاعي.
وجاءت الصدمة قوية لجماهير برشلونة اليوم، بعدما أعلن ديشامب استبعاد أومتيتي من معسكر منتخب فرنسا وعودته لفريقه خلال الساعات القادمة وهو ما يؤكد على أن اللاعب يعاني من إصابة قوية ولن يشارك بالفترة القادمة.
ويعاني برشلونة من العديد من الإصابات أبرزها الثلاثي ديمبيلي وميسي وسواريز بجانب أومتيتي والبرتغالي سيميدو والذي تعرض هو الآخر للإصابة يوم أمس خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا.
Advertisements
- مدرب فرنسا: حظوظ فاران أفضل من مدافع برشلونة
- فرنسا تخشى ثغرات الدفاع في مونديال روسيا
- ديشامب يؤكد: ديمبيلي جاهز للمونديال
- ديشامب يفاجئ ديمبيلي قبل كأس العالم
- ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي ألمانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية
- أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 29 مارس.. بيكيه يهين ريال مدريد وصفقة كبري على أبواب البارسا
- معلول وحمد الله وبلقبلة أبطال مفاجآت اللحظات الأخيرة لمنتخبات أمم إفريقيا 2019
- أخبار برشلونة اليوم: مجزرة تطول 4 لاعبين بأمر فالفيردي .. وبارتوميو يصدم الجماهير بشأن رحيل ميسي ويحدد موعد ضم نيمار
- عاجل - إصابة نجم برشلونة
- التشخيص الطبي لإصابة نجم برشلونة وموقفه من الغياب
المزيد عن: برشلونة اخبار برشلونة أومتيتي إصابة أومتيتيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر