يوفنتوس يوجه ضربة قوية لريال مدريد

يخطط نادي يوفنتوس لتوجيه ضربة قاصمة لمسؤولي ريال مدريد من أجل التعاقد مع حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا والذي يعتبر ضمن اهتمامات فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.





وقال موقع "فوتبول إيطاليا" أن نادي يوفنتوس يخطط للتعاقد مع دي خيا كلاعب حر عندما ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.





وذكر الموقع الإيطالي أن دي خيا على استعداد لرفض توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد وبالتالي سيرحل مجاناً في الصيف المقبل.





وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس قد يكرر سيناريو نقل آرون رامزي من آرسنال إلى تورينو من خلال توقيع عقد مع دي خيا في يناير المقبل على أن ينضم في صيف 2020.





ويتوقع موقع "فوتبول إيطاليا" أن قدوم دي خيا إلى يوفنتوس يعني بشكل كبير رحيل الحارس المخضرم فويتشيك شتشيسني، بينما يمكن أن يتفاوض مانشستر يوناياتد مع كيبا حارس تشيلسي.





ويعد دي خيا هو الحارس الأول ضمن اختيارات ريال مدريد نظراً لرحيل كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان وعدم الاقتناع بمستوى تيبو كورتوا.





وينتهي عقد دافيد دي خيا "28 سنة" مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو 2020 ويحق له التفاوض مع أي نادٍ بدايةً من انتقالات يناير المقبل، وكان آخر عقد وقعه الاسباني مع ناديه في 2015 ويرفض الحارس كافة العروض التي تلقاها من ناديه الانجليزي للبقاء في أولد ترافورد ومواصلة مشواره الكروي هناك.