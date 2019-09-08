رغم تجاهل 18 بطولة.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:27 م
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علي نبوي
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تصدر النادي الأهلي القائمة التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية للأندية الأكثر تتويجا في العالم، برصيد 118 بطولة رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الفريق الأحمر ولم يتم الإشارة إليها.
ميرور وبطولات الأهلي
وقالت الصحيفة إن الأهلي المصري المعروف بنادي القرن الإفريقي والذي تأسس عام ١٩٠٧، وبدأ ممارسة هوايته المفضلة في حصد البطولات منذ اليوم الأول، واحتل صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم متفوقا على كافة الأندية العالمية.
وأشارت ميرور إلى أن الأهلي نادي القرن نجح في حصد عدد هائل من البطولات على كافة الأصعدة من خلال فوزه بـ41 لقبا في بطولة الدوري المصري، و36 لقبا في بطولة كأس مصر، و ١٠ ألقاب في بطولة السوبر المحلي، و19 لقبا على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا و ٦ سوبر إفريقي و٤ ألقاب في أبطال الكؤوس الإفريقية، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وذكرت القائمة التي نشرتها ميرور أن فريق جلاسجو رينجرز الاسكتلندي جاء في المركز الثاني برصيد 115 بطولة، بينما احتل فريق ناسيونال من أورجواي المركز الثالث برصيد 113 لقبًا، وجاء مواطنه بينارول رابعًا برصيد 108 ألقاب، ونادي سيلتك الاسكتلندي خامسًا برصيد 105 ألقاب.
فيما احتل نادي برشلونة الإسباني المركز السادس برصيد 91 لقبًا، وريال مدريد المركز السابع برصيد 90 لقبًا، ثم بنفيكا البرتغالي المركز الثامن برصيد 82 لقبًا، وأوليمباكوس اليوناني المركز التاسع برصيد 75 بطولة، واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة.
جدير بالذكر أن صحيفة ميرور جانبها الصواب في تقريرها بشأن بطولات النادي الأهلي حيث ذكرت الصحيفة ان عدد بطولات النادي هي 118 بطولة، بينما بطولات الأهلي بلغت 136 بطولة رسمية ، وذلك لأن الجريدة تجاهلت 18 بطولة رسمية حققها الأهلي منها 16 بطولة لدوري منطقة القاهرة، منذ انطلاقها، قبل أن يتم إلغاؤها عام 1958، بالإضافة لبطولة كأس الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أقامها اتحاد كرة القدم في العام 1990، بدلا من بطولة الدوري الممتاز التي تم إلغاؤها من أجل إتاحة المجال للمنتخب المصري للاستعداد لخوض نهائيات كأس العالم 1990، وأخيرًا كأس الجمهورية العربية المتحدة والتي حققها الأهلي إبان فترة الوحدة مع جمهورية سوريا الشقيقة في مطلع الستينيات.
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