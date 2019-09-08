رغم تجاهل 18 بطولة.. الأهلي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب

تصدر النادي الأهلي القائمة التي نشرتها صحيفة ميرور البريطانية للأندية الأكثر تتويجا في العالم، برصيد 118 بطولة رغم تجاهل الصحيفة لأكثر من 18 بطولة أخرى فاز بها الفريق الأحمر ولم يتم الإشارة إليها.

ميرور وبطولات الأهلي

وقالت الصحيفة إن الأهلي المصري المعروف بنادي القرن الإفريقي والذي تأسس عام ١٩٠٧، وبدأ ممارسة هوايته المفضلة في حصد البطولات منذ اليوم الأول، واحتل صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم متفوقا على كافة الأندية العالمية.

وأشارت ميرور إلى أن الأهلي نادي القرن نجح في حصد عدد هائل من البطولات على كافة الأصعدة من خلال فوزه بـ41 لقبا في بطولة الدوري المصري، و36 لقبا في بطولة كأس مصر، و ١٠ ألقاب في بطولة السوبر المحلي، و19 لقبا على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال إفريقيا و ٦ سوبر إفريقي و٤ ألقاب في أبطال الكؤوس الإفريقية، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.









وذكرت القائمة التي نشرتها ميرور أن فريق جلاسجو رينجرز الاسكتلندي جاء في المركز الثاني برصيد 115 بطولة، بينما احتل فريق ناسيونال من أورجواي المركز الثالث برصيد 113 لقبًا، وجاء مواطنه بينارول رابعًا برصيد 108 ألقاب، ونادي سيلتك الاسكتلندي خامسًا برصيد 105 ألقاب.









فيما احتل نادي برشلونة الإسباني المركز السادس برصيد 91 لقبًا، وريال مدريد المركز السابع برصيد 90 لقبًا، ثم بنفيكا البرتغالي المركز الثامن برصيد 82 لقبًا، وأوليمباكوس اليوناني المركز التاسع برصيد 75 بطولة، واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة.







