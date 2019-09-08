ماذا قال البرلمان عن إنجازات قطاع البترول؟

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أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقطاع البترول والبتروكيمياويات والمشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى هذا المجال.



ووصف "متولي"، هذين القطاعين بأنهما "قاطرة" التنمية والاستثمار في مصر، حيث نجح قطاع البترول في إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر، من أجل تنمية الثروات البترولية، وتحقيق اكتشافات جديدة، حيث طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة، للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، مُشيرًا إلى أن مصر تولى اهتماما كبيرًا بصناعة البتروكيماويات، لأنها تمثل مستقبلها فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من صناعات تكميلية مهمة تدفع عجلة الإنتاج وتحسن وتيرة الاقتصاد محليا وخارجيا، حيث لديها كل المقومات اللازمة لقيام صناعة بتروكيماوية متميزة فى منتجاتها وقوية فى اقتصادياتها.



كما أكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البتروكيماويات تعتبر الحصان الأسود والقاطرة للصناعات والدخل القومي في الفترة القادمة، حيث ستوفر صناعات صغيرة ومتوسطة الصغر كقيمة مضافة للمنتجات، لافتا إلى أن الدولة ووزارة البترول تعمل جاهدة على جذب وتشجيع الاستثمار فى قطاع البتروكيماويات لمشروعات ذات جدوى فنية واقتصادية، وبالتركيز على تنويع الإنتاج بمنتجات بتروكيماوية متخصصة، والتى من شأنها تعزيز إجمالى الناتج المحلى.



يذكر أن قطاع البترول حقق انجازات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، حيث تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالي استثمارات 162 مليار دولار وفقًا للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 3606 محطة حاليًا، فضلًا عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 4 مليون وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 مليون وحدة سكنية، في حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة أكثر من 276 ألف سيارة، وأخيرًا بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1،9 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر.



وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة كالتالي: 44،6% زيت خام ومتكثفات، و53،5% غاز طبيعي، و1،9% بوتوجاز، كما تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميًا ليصل إلى 7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2019، مقارنة بـ 6،8 مليار قدم مكعب في 20182019، و5،9 مليار قدم مكعب في 20172018، و4،5 مليار قدم مكعب في 20162017، وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11،6 مليار دولار في 20182019، مقارنة بـ 8،9 مليار دولار في 20172018، و6،6 مليار دولار في 20162017، و5،8 مليار دولار في 2015-2016.

