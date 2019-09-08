فرار الآلاف من جزر البهاما بسبب إعصار دوريان

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فر آلاف الأشخاص من الدمار في جزر البهاما بعد أن أصبحت الظروف يائسة على نحو متزايد بعد حوالي أسبوع من سقوط إعصار دوريان على اليابسة، مما أدى إلى انخفاض عدد المنازل إلى الحطام وتدمير المياه والكهرباء.



وهرعت جماعات الإغاثة إلى تقديم مساعدات عاجلة للجزر التي مزقتها العاصفة، وحذر المسؤولون من أن عدد القتلى البالغ 43 قد يزيد على الأرجح حيث يتضح عدد المفقودين بين سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 400 ألف نسمة.



وحتى عندما كانت سفن المساعدات والطائرات تتجه، تخلى السكان عن جزيرة جريت أباكو التي تضررت بشدة بحثًا عن الأمان والغذاء في العاصمة ناسو، بينما توجه آخرون إلى فلوريدا بحثًا عن مأوى وإمدادات وربما وظائف.



وقال برنامج الغذاء العالمي ان نحو 90 في المئة من المنازل والمباني والبنية التحتية في مارش هاربور جريت اباكو حيث تعصف دوريان لمدة يومين كاملين كواحد من أقوى الأعاصير الكاريبية المسجلة.



وأشارت الوكالة إلى أن الآلاف من الناس كانوا يعيشون في مبنى حكومي ومركز طبي وكنيسة أنجليكانية نجا من العواصف، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على المياه والكهرباء والمرافق الصحية.



وقال المتحدث باسم البرنامج، هيرفيه فيرهوسيل، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا تزال الاحتياجات هائلة".



وأضاف: "تجري عمليات الإجلاء ببطء بالعبّارة، حيث يُقال إن مئات السكان يفرون يوميًا".



ووصلت سفينة سياحية مع أكثر من 1000 شخص تم إجلاؤهم إلى جنوب فلوريدا يوم السبت. وكان لبعضهم أطفال صغار أو أقارب كبار في السن كانوا يأملون في العثور على سكن آمن لهم قبل العودة لمحاولة إصلاح أو إعادة بناء منازلهم في الجزيرة.



وخطر تفشي الإسهال والأمراض المنقولة عن طريق المياه مرتفع لأن مياه الشرب قد تكون ملوثة بمياه الصرف الصحي، وفقا لمنظمة الصحة الأمريكية.



وقال ترافيس نيوتن، وهو نجار يبلغ من العمر 32 عامًا نجا من العاصفة في مارش هاربر، إنه وصل إلى ناسو صباح السبت مع أسرته، في محاولة لإيجاد مكان آمن للعيش فيه.



وقال أن سكان البلدة بحثوا عن الطعام والماء في حطام المتاجر المتضررة بعد مرور العاصفة.



وقال نيوتن: "لقد اضطررنا للبقاء على قيد الحياة، واضطررنا إلى تحقيق ذلك، وكان علينا العثور على الطعام والماء، حيث لم نتمكن من إيصال المساعدات إلينا، وكان علينا العثور على ما يمكننا من المتاجر المتضررة".



وكان خفر السواحل والبحرية الأمريكية يشحنون إمدادات الإغاثة وأنقذوا بالفعل نحو 290 شخصًا من المناطق المعزولة في الجزر.



وقالت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنها رفعت مساعداتها إلى جزر البهاما بمقدار مليون دولار، إلى 2.8 مليون دولار في المجموع، ونقلت ما يكفي من إمدادات الطوارئ إلى 44000 شخص إلى الجزر.



ويقدر برنامج الأغذية العالمي أن هناك حوالي 70000 شخص يحتاجون إلى الغذاء والمأوى، ويقدر المتنبئون من القطاع الخاص أن حوالي 3 مليارات دولار من الممتلكات المؤمنة قد دمرت أو تضررت في منطقة البحر الكاريبي.



