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عاجل.. مفاجآت جديدة في واقعة قتل عريس العمرانية على يد "وردة"

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:25 م
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عاجل.. مفاجآت جديدة في واقعة قتل عريس العمرانية على يد وردة
جثة
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إيريني صفوت
 
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أفاد مصدر داخل النيابة، بأن السيدة التي قامت بطعن زوجها 3 طعنات تدعى "وردة. ر" ثلاثينية العمر، وهي ابنة عمة القتيل، وتزوجت منذ 4 أشهر، مضيفًا أنها الزوجة الثانية ولديها ابن من زوجها الأول ويبلغ من العمر 12 عامًا.

وفي صباح يوم الواقعة، حدث خلاف كان بدايته مزاح بينهم، إلى تحول لمشادة كلامية دفعتها لأخذ سكينة المطبخ وطعنته 3 طعنات، ومنهم طعنة بالقلب، التي لفظ أنفاسه الأخيرة بها.

وأضاف المصدر ذاته، أن الزوج القتيل ويدعى "أحمد. ش"، يعمل سائق تاكس، وكان يحب نجل زوجته ويعتبره ابنه.

بداية الواقعة، عندما تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول عامل يدعى "أحمد" جثة هامدة وبها آثار طعنات بالجسم، وعلى الفور انتقل للمستشفى وخلال المعاينة الأولية من مفتش الصحة، أن الزوج سدد له 3 طعنات، حتى سقط جثة هامدة.
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