جامعة مصر تشارك فى المؤتمر العالمي لتطبيقات الليزر في "طب الأسنان" بتونس

فى طار خطة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التى تستهدف الانفتاح على العالم الخارجى والاستفادة من كافة المستجدات فى المجالات التعليمية والتطبيقية المختلفة وتحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء، شاركت الجامعة فى المؤتمر العالمي الثاني لتطبيقات الليزر في مجال طب الأسنان الذى أقيم فى مدينة الحمامات بتونس، وافتتحه الدكتور صالح مجري رئيس المجلس الوطني لأطباء الاسنان بتونس بحضور ممثلين للجامعة هم د. هاني امين عميد كليه طب الاسنان ود .هاله المنوفي و كيل كليه طب الاسنان الى جانب د.ستفانو بينيديشنتي عميد كلية طب الاسنان بجامعه جنوا الايطالية و نائب رئيس الجامعة.

وصرح الدكتور محمد عزازي رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر يقام بالتعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولويجا وجامعة جنوة الايطالية وأضاف أنه من المقرر أن تستمر الفعاليات المصاحبة له لمدة يومين وتتضمن العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل التى تناقش كافة المستجدات في مجالات استخدام تقنية الليزر في علاج و جراحة الفم والأسنان.

جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا لديها خطط مستقبلية طموحه للمشاركة في فاعليات عالمية وايفاد الطلاب والباحيثن لاكسابهم الخبرات والمهارت وفقاً لاحداث ما وصل اليه العلم في كافة التخصصات.

وأيضا تشهد الجامعة نقلة نوعية وطفرة هائلة الآن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى المجال المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعى فى العملية التعليمية وذلك تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة ومن خلال العديد من التطبيقات المرتبطة بالنظام العالمي الجديد المعروف باسم "بانر" وهو نظام عالمي تستخدمة 2500 جامعة من كبرى الجامعات فى مختلف أنحاء العالم.

وصرح د. محمد العزازى رئيس الجامعة أنه فى هذا التوجه التكنولوجى سوف تبدأ الجامعة يوم الاثنين المقبل (9-9-2019) تسجيل الطلاب الجدد من خلال هذا النظام العالمى الذى يتميز بتكاملة مع أنظمة كثيرة من برمجيات التعليم العالي مثل برامج الموارد البشرية والشئون المالية والتعلم الإلكتروني وإدارة الدرجات العلمية وذلك بهدف الإرشاد الأكاديمي وحماية البيانات واستخراج التقارير.

وأضاف الدكتور العزازى أن تلك الخطوة المهمة تأتى في إطار التحول الرقمي الذى تنتهجه الجامعة ضمن خطة طموحة تستهدف فى المقام الأول تحويلها إلى جامعة ذكية تنفيذاً لتوجهات الدولة ووزارة التعليم التعليم العالي وفي إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".

وأشار الدكتور العزازى الى أن الجامعة طلبت من أبنائها الطلاب الجدد ضرورة الدخول على موقع التسجيل والإلتزم بالمواعيد المحددة للتسجيل الخاص بكل كلية وذلك لضمان أن تتم عملية التسجيل بسلاسة وسهولة ويسر خاصة أن التسجيل فى هذا الفصل الدراسى يتم بشكل تجريبي لأول مرة داخل الجامعة.

وفى هذا التوجه التكنولوجى سوف تبدأ الجامعة يوم الأثنين المقبل تسجيل الطلاب الجدد من خلال هذا النظام العالمى الذى يتميز بتكاملة مع أنظمة كثيرة من برمجيات التعليم العالي مثل برامج الموارد البشرية والشئون المالية والتعلم الإلكتروني وإدارة الدرجات العلمية وذلك بهدف الإرشاد الأكاديمي وحماية البيانات واستخراج التقارير ، وأن تلك الخطوة المهمة تأتى في إطار التحول الرقمي الذى تنتهجه الجامعة ضمن خطة طموحة تستهدف فى المقام الأول تحويلها إلى جامعة ذكية تنفيذاً لتوجهات الدولة ووزارة التعليم التعليم العالي وفي إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر".

وأشار الدكتور العزازى الى أن الجامعة طلبت من أبنائها الطلاب الجدد ضرورة الدخول على موقع التسجيل والإلتزم بالمواعيد المحددة للتسجيل الخاص بكل كلية وذلك لضمان أن تتم عملية التسجيل بسلاسة وسهولة ويسر خاصة أن التسجيل فى هذا الفصل الدراسى يتم بشكل تجريبي لأول مرة داخل الجامعة.

ودشنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مقراً جديدا لها فى العالم الافتراضى عبر منصة الحياة الثانية ويأتى أيضاً فى إطار توجه الجامعة نحو تفعيل الدور التربوي للبيئات الإفتراضية المرتبطة بالتعلم الإلكتروني.