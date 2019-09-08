كل ما تريد معرفته عن استرداد أراضي الدولة وتقنين الأوضاع في الدقهلية

6956 إجمالى طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة في الدقهلية





ما هى الأراضى التى تختص بها أعمال اللجنة ؟

لتكشف الاجبات عن ان الأراضى المستهدفة هى الأراضى التى لها طبيعة الملكية العامة المملوكة للدولة عن طريق الجهات الحكومية مثل (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة للتنمية السياحية – هيئة الأوقاف المصرية – وزارة الرى والموارد المائية – الهيئة العامة لإستصلاح الأراضى – جهاز تصفية الحراسات "وزارة المالية").



ما هى الأراضى التى تخرج عن إختصاصات اللجنة؟

ويقصد بالأراضى التى تخرج عن إختصاصات اللجنة والتى لا يمكن تقنين وضع اليد عليها.



الأرض المتداخلة ضمن الأرض المخصصة لشركة الريف المصرى"المليون والنصف فدان" لا يمكن تقنين الوضع عليها.



أرض حرم الطرق الإقليمية الجديدة (2 كليو من الإتجاهين.

أراضى القوات المسلحة.

أرض عليها نزاع قضائى قائم.



ما هى الأوراق والمستندات اللازمة لطلب تقنين وضع اليد ؟

أصل كشف إحداثيات معتمد من مهندس مساحة نقابى.



أصل خريطة مساحية محدد عليها موقع الأرض بالإحداثيات على أن تكون مختومة ومعتمدة من مهندس مساحة نقابى.



صور من كافة المستندات الدالة على أى تعاملات تمت فى السابق مع أى جهة من جهات الولاية المشار اليها بعاليه.



صور أى عقود أبرمت فى السابق كعقود إيجار أو عقود وضع يد.



صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التقنين والمستفيد من وضع التقنين.



إيداع مبلغ تحت حساب جدية طلب التقنين بواقع الف جنية مصرى لكل فدان وذلك بالبنوك المصرية



بنك مصر فى حساب حق الشعب رقم (14000100821791)



البنك الأهلى المصرى فى حساب حق الشعب رقم (01201602775)



بنك القاهرة فى حساب حق الشعب رقم (01954030082179).



ومن بين الشروط والمستندات المطلوبة للتقنين ان يرفق أصل إيصال الإيداع وعلى صاحب الطلب الإحتفاظ بصورة منه لضمان المستحق.



طلب تقنين وضع اليد والمرفوع على موقع اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة



يتم كتابة رقم تليفون متاح وذلك للتواصل مع صاحب طلب التقنين بشأن كافة الأوراق المقدمة.



وتسائل الكثير عن مصير المبالغ المدفوعة تحت الحساب والمودعة بحساب حق الشعب؟ جائت الاجوبة بأنه فى الحالة الأولى: فى حالة تقنين وضع اليد يعتبر المبلغ المدفوع ضمن القيمة المستحقة لتقنين وضع الأرض ويتم زيادتها إلى 25% من إجمالى المبلغ والباقى يتم سداده على أقساط محددة التواريخ.



الحالة الثانية: فى حالة عدم التقنين لأسباب إدارية يتم إسترداد هذه المبالغ بناءًا على طلب المودع بإستردادها خلال أسبوع عمل من بعد تقديم الطلب وإعتماده.



تشهد محافظة الدقهلية أعمالا واجراءات مكثفة على مستوى المحافظة لتنفيذ منظومة أملاك الدولة، لاسترداد أموال الدولة وازالة كافة مخالفات المتقاعسين عن طلب التقنين.تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ظهر اليوم منظومة أملاك الدولة لمتابعة أعمالها، وشدد على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من اجراءات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة في أسرع وقت.واكد محافظ الدقهلية على أهمية الإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنين أوضاعها، مؤكدا أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة ومشددا على أهمية أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة،وازالة كافة التعديات لكل المتقاعسين عن طلب التقنين.وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة،وأنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.انتهت محافظة الدقهلية من استيلام أوراق 6956 طلب تقنين أوضاع من قبل المواطنين بنطاق المحافظة،وتم قبول منها 1025 منها، بعد الفحص الكامل.وشدد الدكتور كمال جاد شاروبيم، على ضرورة تكثيف العمل والانتهاء من إجراءات تقنين الأوضاع لأراضي أملاك الدولة في أقرب وقت.ووجه محافظ الدقهلة بالإسراع في الرفع المساحي لكل المساحات المطلوب تقنينها، مؤكدا أنه لن يتهاون في تقنين الأوضاع وتحصيل موارد الدولة ومشددًا على أهمية أن تنتهي كافة الإجراءات لكافة الطلبات بأقصى سرعة.وأكد محافظ الدقهلية على الى أن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين ولن تتهاون في تحصيل حق الدولة، أنها حريصة على مصلحة المواطنين بما لا يخالف القانون ولا يتسبب في إهدار أموال الدولة وبما يحقق صالح الجميع.جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية لعمل منظومة الأملاك يرافقه سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وبحضور يحي الشافعي مدير عام إدارة الأملاك.وتزامنا مع الاعلان عن قاون المصالحات وتقنين اوضاع الأراضى شيعت اسئلة متكررة منها