تفاصيل إحالة 387 موظفًا ومدرسًا للتحقيق بالبحيرة (صور)

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شكلت الوحدات المحلية بمراكز شبراخيت وإيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية بمحافظة البحيرة، عددًا من اللجان للمرور المفاجئ علي المنشآت الصحية والخدمية وعدد من المدارس بنطاق المراكز لمتابعة سير العمل، تفعيلًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.



وأسفرت الحملات عن إحالة عدد 16 من العاملين بالوحدة الصحية بلقانة وعزبة سيد أحمد العسكري بشبراخيت للتحقيق، كما تم إحالة عدد 29 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الأمراء الصحية بكفر الدوار للتحقيق وذلك لعدم الانضباط والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وتم إحالة 27 موظف بالوحدة المحلية بقرية الضهرية بمركز إيتاي البارود للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، بالإضافة إلي إحالة عدد 56 معلم بمدرسة الرحمانية الثانوية الصناعية للتحقيق لعدم الانضباط الإداري.



وشدد محافظ البحيرة علي استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بتشكيل لجنه مكبرة للمرور المفاجئ علي عدد من المنشآت الصحية والخدمية بنطاق المركز أسفرت عن إحالة 79 موظف للتحقيق لعدم توقيع الانصراف بالوحدة المحلية بقريتي صفط الحرية والضهرية، وتم إحالة 109 موظف للتحقيق بالمرور علي مركز رعاية الأمومة والطفولة، الوحدة الصحية بقرية منشأة النصر، المركز الطبي والإدارة الصحية، الوحدة الصحية بقرية شنديد، الوحدة الصحية بقرية الحوتة، الوحدة الصحية بقرية التوفيقية، الوحدة الصحية بجنبواي، الوحدة الصحية بقرية قليشان، وذلك لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية ولغيابهم عن العمل



كما تم إحالة 9 موظفين بالوحدة المحلية للتحقيق لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية كما تم إحالة 8 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني، وبالمرور علي قطاع الزراعة تم إحالة 9 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل وإحالة 6 موظفين للتحقيق لتركهم العمل، وبالمرور علي قطاع الطب البيطري تم إحالة 2 موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل



وفى سياق متصل قام رؤساء الوحدات المحلية بمراكز الرحمانية والمحمودية وشبراخيت بتشكيل لجان للمرور المفاجئ علي عدد من المنشآت الصحية والخدمية بنطاق المراكز أسفرت عن إحالة 35 موظف وطبيب وممرض بمركز ومدينة الرحمانية لتخلفهم عن مواعيد الحضور الرسمية حيث تم إحالة 70% من قوة وحدة صحة الأسرة بالانشا للتحقيق شملت جميع الأطباء بالوحدة وعددهم 5 أطباء وعدد 11من هيئة التمريض كما تم تحويل60%من العاملين بوحدة صحة الأسرة بكفر سعد للتحقيق شملت عدد 2طبيب و14من هيئة التمريض كما تم تحويل عدد 3 من العاملين بالجمعية الزراعية بالانشا للتحقيق.



كما تم إحالة 7 أطباء للتحقيق بالمستشفى العام بالمحمودية لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم متابعة مدى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم إحالة عدد 63 من العاملين بالمستشفى المركزي بشبراخيت لتخلفهم عن مواعيد العمل الرسمية بدون سند قانوني، وقام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بتكليف كل من رؤساء قرى ششت الأنعام وأرمانيا والنبيرة بتشكيل لجان للمرور المفاجئ علي عدد من المنشآت الصحية والخدمية بنطاق المركز لمتابعة سير العمل ومدى الانضباط الإداري.



وأسفر مرور تلك اللجان عن إحالة ٦ ممرضين وأطباء للتحقيق لغيابهم عن العمل بالوحدة الصحية بقرية كفر الغابة وعدد ٤ موظفين للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون سند قانونى بمركز شباب صفط خالد، وإحالة عدد ٢ ممرض بالوحدة الصحية بقرية النقراش للتحقيق لغيابهم عن العمل، وبمتابعه سير العمل بالوحدة الصحية بأبو منجوج بحوش عيسي تلاحظ غياب عدد ٤ من العاملين بالوحدة بدون سند قانوني وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.