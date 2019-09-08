فان دايك يوافق على تجديد عقده مع ليفربول

أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، موافقته المبدئية على تجديد تعاقده مع الريدز، خلال الفترة المقبلة.









وقالت صحيفة "ميرور البريطانية" إن ليفربول، دخل في مفاوضات جادة مع مدافعه لتجديد تعاقده لمدة عاميين إضافيين، مع رفع قيمة عقده إلى 200 ألف إسترليني أسبوعيا، بدلا من 120 ألف إسترليني.









ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب مع ناديه، عقب أربع أعوام من الآن، إلا أن الريدز يرغب في بدء المفاوضات مبكرا وحسم هذا الأمر.









ويعد فان دايك، واحدا من أهم الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها الألماني يورجن كلوب المدير الفني، حيث ساهم في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية، وكأس السوبر الأوروبي.



