"AgriMisr" أول منصة إلكترونية لخدمات الاستثمار الزراعي في مصر

وتوفر منصة AgriMisr.com خدمة عرض وبيع كافة مدخلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات المعاونة فضلا عن تسويق الحاصلات الزراعية وتيسير البيع والشراء المباشر بين أطراف المنظومة.





وتتضمن معروضات المنصة البذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات والمعدات والآلات والأجهزة التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الإنتاج، إضافة إلى عرض وتسويق وتجارة مخرجات الإنتاج الزراعي من حاصلات زراعية، وتتضمن خدمات الحفظ والتعبئة والتغليف والتوصيل وطرق الدفع و التحصيل الإلكترونية والتقليدية المختلفة.





وتستهدف المنصة أيضا دعم قطاع التصنيع الغذائي عبر توفير دورة كاملة من المنتجات الزراعية حتى مرحلة إتمام التصنيع، فضلا عن تمويل سلاسل القيمة الزراعية. وبوجودها، تعمل المنصة على تسهيل الاستثمار في السوق الزراعي المصري وإنعاش أرباح الفلاحين وتشجيع المشروعات غير الرسمية على الدخول ضمن القطاع الرسمي، فضلا عن تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع على التمويل، بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة وحديثة عن القطاع لصناع القرار.





وتساعد المنصة بشكل مباشر على تعزيز إنشاءات البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية والتنمية الزراعية، و تجنب مخاطر التعاملات النقدية كالتزوير وغسيل الأموال، وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب وخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، فضلا عن المساهمة في تطبيق أحدث المعايير والمقاييس الدولية المرتبطة بنظام الإنتاج والتصنيع الزراعي والداجني والحيواني والسمكي.





ويعد هذا التدشين التجريبى للمنصة قابل للتعديل الفنى والعملى طيلة الفترة التجريبية بما يتماشى مع برنامج الغذاء العالمى WFP مما يتيح للمزارع زيادة الخيارات على مدار فترة التجربة على ان تكون الانطلاقة الرسمية للمنصة فى الربع الأول من عام ٢٠٢٠.





وبهذه المناسبة، عبر إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس عن فخره بانتهاء شركته من إنجاز هذا المشروع الهام للقطاع الزراعي المصري حيث تأتي تدشين المنصة AgriMisr.com في إطار جهود "إي فاينانس" لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، وسعيا للنهوض بقطاع الزراعة في البلاد.





وقال:" تملك إي فاينانس خبرات كبير في مجال التحول الرقمي ولدينا أيضا سوابق إنجاز كبيرة على رأسها إنشاء وتشغيل منظومة الحيازة الزراعية في مصر والتي تعد خطوة هائلة على طريق رقمنة القطاع الزراعي بالكامل".





وأضاف:" منصة AgriMisr.com هي أحدث منصاتنا المتخصصة ونتوقع أن يؤدي إطلاقها إلى إحداث طفرة كبيرة في المجال الرزاعي، حيث تقدم خدمات من شأنها خفض التكلفة والأسعار وإنعاش التصدير وتقليل الفاقد عند النقل وتوفير الوقت للمستثمرين وتعظيم المنافسة للنهوض بالسوق".







