بفستان مكشوف الصدر.. هند صبري تتألق على ريد كاربت حفل ختام مهرجان "فينيسيا السينمائى"

وقامت الفنانة التونسية هند صبري بمشاركة عدد كبير من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" حيث تفاعلوا معها، وحصدت ألاف الإعحابات في وقت قليل على طرحها.

ومن أبرز التعليقات التي جاءت لها: "إطلالة مميزة"، "شكلك حلو أوي"، "الفستان يجنن".

قائمة بجوائز مهرجان فينيسيا هذا العام

حصد فيلم الوثائقي "joker" جائزة الأسد الذهبي بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.





حصد الفيلم الوثائقي "Babenco: Tell Me When I Die" للمخرجة باربرا باز، جائزة أفضل فيلم وثائقي بمسابقة كلاسيكيات فينيسيا.





وفاز الفيلم النيجيري "Daughters of Chibok" للمخرج جويل كاشي بينسون، بجائزة أفضل فيلم واقع افتراضي.





وحصد فيلم "The Key" للمخرجة سيلين تريكارت، جائزة أفضل فيلم واقع افتراضي.





وفاز الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، جائزة العمل السينمائي الأول.





وحصد الممثل التونسي سامي بوعجيلة، بجائزة أفضل ممثل بمسابقة "آفاق" عن دوره بفيلم "بيك نعيش" للمخرج مهدي برصاوي.





وفاز الفيلم الباكستاني القصير "Darling" للمخرج سايم صادق، بجائزة أفضل فيلم قصير بمسابقة آفاق، ثاني أكبر أقسام مهرجان فينيسيا السينمائي.





وحصدت الممثلة الإيطالية مارتا نيتو، جائزة أفضل ممثلة بمسابقة "آفاق" عن دورها بفيلم "Madre di" للمخرج رودريجو سوروجوين.

وحصد المخرج الإسباني ثيو كورت، جائزة أفضل مخرج بمسابقة آفاق عن فيلمه "Blanco en Blanco".





وحصد الفيلم الأوكراني "Atlantis" للمخرج فالنتين فاسيانوفيتش، جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمسابقة آفاق.





حصد الممثل الإنجليزي توبي والاس، جائزة أفضل موهبة فنية صاعدة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن دوره في فيلم "Babyteeth" للمخرجة الأسترالية شانون ميرفي.





وحصد الفيلم الإيطالي "The Mafia Is No Longer What It Used to Be" للمخرج فرانكو ماريسكو، جائزة لجنة التحكيم الخاصة.





وفاز المخرج الصيني يون فان، جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه "No.7 Cherry Lane" في اطار مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.





وفاز الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي، جائزة كأس فولبي كأفضل ممثل بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن دوره بفيلم "Martin Eden".





وحصدت الممثلة الفرنسية إريان إسكارديا، جائزة كأس فولبي كأفضل ممثلة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن دورها بفيلم "Gloria Mundi" للمخرج روبرت جوديجيان.





ومن المقرر أن يعقب حفل توزيع الجوائز؛ عرض خاص لفيلم الختام "The Burnt Orange Heresy" للنجمة إليزابيث ديبيكي.





يتبع الفيلم قصة تاجر يخطط لعملية سرقة للوحة نادرة لواحد من أكثر الرسامين غموضًا على مر العصور، ولكن جشع هذا التاجر يحركه لأن يصبح مستهلكًا لهذا النوع من السرقات ويتطور الأمر مع خروج أحد العمليات عن السيطرة.

الفيلم من إخراج الإيطالي جوسيبي كابوتوندي، وقد سبق وأن شارك مرة وحيدة في مهرجان فينيسيا السينمائي عام 2009 بفيلم "The Double Hour" وحصد عنه جائزة الشباب للسينما.