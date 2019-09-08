صحيفة إسبانية تكشف سر بقاء فاران في ريال مدريد

كشفت صحيفة "الآس" الإسبانية عن سر بقاء اللاعب الفرنسي رافائيل فاران لاعب فريق ريال مدريد الإسباني وعدم رحيله في السنوات الماضية عن صفوف الملكي بالرغم من امتلاكه لعدة عروض أوروبية كبرى.









وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان قد اقنع فاران بعدم الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترته الاولى مع الفريق، والتي حصل خلالها على ثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا قبل رحيله في بداية الموسم الماضي.









وكان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق قد أبدى رغبته الشديدة في التعاقد مع فاران، من أجل حل مشاكل الفريق الدفاعية خلال ولايته للنادي.









ورحل جوزيه مورينيو عن تدريب فريق مانشستر يونايتد خلال منتصف الموسم الماضي، ويأتي أولي جونار سولشاير ليقود الفريق الإنجليزي في ما تبقى من الموسم وفي الموسم الجاري.









وعاد زيدان إلى تدريب ريال مدريد قبل نهاية الموسم الماضي بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق، حيث فشل ريال مدريد في حصد اي الألقاب في الموسم الماضي ولم يحافظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا.



