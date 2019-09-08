تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في نهائي كأس مصر



ونجح الزمالك في التأهل للمباراة النهائية بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف لمهاجمه الشاب مصطفى محمد بعد مباراة ماراثونية امتد لأشواط إضافية، أما بيراميدز فتمكن من الصعود للمباراة النهائية بالفوز على بتروجت بهدفين دون رد لنجمه إيريك تراوري والوافد الجديد إبراهيم حسن.





تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك





حراسة المرمى: أحمد الشناوي



خط الدفاع: رجب بكار – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي



خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عمر جابر – إيريك تراوري – عبده لومالا – إبراهيم حسن



خط الهجوم: جون أنطوي







ويستضيف استاد برج العرب الإسكندرية مباراة اليوم بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر وفاز الأبيض باللقب 5 مرات في آخر 6 نسخ من البطولة مقابل لقب وحيد للأهلي.

وتعد مباراة اليوم مواجهة فنية بين ميتشو المدير الفني للزمالك والفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز.

وتفوق بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف وتعادل في مباراة أخرى بنتيجة 3-3 خلال النسخة الماضية من الدوري المصري.

وتبدو قائمة الزمالك مكتظة بالنجوم مثل شيكابالا وأشرف بن شرقي لكن يغيب عنه محمود عبد العزيز وحازم إمام وكريم بامبو وإسلام جابر لأسباب فنية أما بيراميدز فلا يعاني من الغيابات في الثلاثي الهجومي جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس ومن خلفهم إسلام عيسى وعبد الله السعيد وعبده لومالا وعمر جابر ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم

خط الهجوم مصطفى محمد











استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.