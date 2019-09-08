رغم إعلانها موعد بدء أجمل فصول السنة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين

أعلن الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجورية، أنه اعتبارًا من يوم الاثنين 23 سبتمبر موعد بدء فصل الخريف فلكيا على مصر، ويستمر لمدة 3 أشهر ويعتبر من أجمل فصول السنة على مصر، إلا أنه يتخللة حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وكشف عبدالعال، أن حالة عدم الاستقرار قد تحدث بسبب عدم توافر بعض التوزيعات الضغطية التي تؤدي إلى ذلك، وينتج عنها بعض الظواهر الجوية العنيفة وعلى رأسها تكاثر السحب الممطرة والرعدية والتي يصاحبها عادة سقوط للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد خاصة محافظة الإسكندرية.





وأضاف انها قد تصل هذه الظواهر الجوية العنيفة لحد السيول أحيانا على محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.





وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كل المحافظين والمسؤولين اتخاذ كافة التدابير والاستعدات اللازمة مبكرا لمجابهة هذه الظواهر الجوية، كما أن الهيئة ستصدر بيانات تحذيرية وإرسالها إلى المحافظات المعنية بسوء الأحوال الجوية قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل.





اما عن حالة طقس اليوم الأحد 8-9-2019 فقد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 34 25 شبين الكوم 34 25 طنطا 33 24 دمنهور 32 24 الإسكندرية 30 23 بلطيم 30 23 مطروح 30 23 السلوم 30 22 سيوة 35 22 بورسعيد 31 26 دمياط 31 25 الزقازيق 35 24 الإسماعيلية 35 23 السويس 35 24 العريش 30 22 رفح 30 21 رأس سدر 36 25 نخل 31 18 نويبع 34 28 طابا 32 26 كاترين 27 18 الطور 34 25 شرم الشيخ 36 29 الغردقة 36 27 مرسى علم 34 30 الفيوم 34 26 بني سويف 35 25 المنيا 35 26 أسيوط 36 26 سوهاج 37 27 قنا 38 28 الأقصر 39 28 أسوان 39 29 أبو سمبل 37 27 الوادي الجديد 39 26 شلاتين 36 26 أبو رماد 35 29 حلايب 33 30 رأس حدربة 33 30















































































































































































درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي





المحافظة العظمى الصغرى مكة المكرمة 42 27 المدينة 43 28 الرياض 42 27 المنامة 40 31 أبوظبي 42 31 الدوحة 40 30 الكويت 45 30 دمشق 32 15 بيروت 31 26 عمان 31 17 القدس 28 20 غزة 30 24 بغداد 41 24 مسقط 35 27 صنعاء 31 16 الخرطوم 41 27 طرابلس 28 23 تونس 29 18 الجزائر 26 20 الرباط 26 18 نواكشوط 31 25



































































بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم





المحافظة العظمى الصغرى أنقرة 28 12 إسطنبول 27 20 إسلام آباد 33 24 نيودلهي 33 26 جاكرتا 32 22 بكين 33 21 كوالالمبور 34 20 طوكيو 32 25 أثينا 31 20 روما 26 15 باريس 20 08 مدريد 27 16 برلين 21 10 لندن 19 08 مونتريال 17 10 موسكو 22 12 نيويورك 26 15 واشنطن 28 15



