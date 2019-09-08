محمد حماقي يشارك جمهوره بصور حفل الإسكندرية

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نشر السوبر ستار محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير"إنستجرام" مجموعة من الصور ليستعرض جمهور حفله العريض الذي أقيم بوادي دجلة في الإسكندرية.



قدم "حماقي" مجموعة كبير من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الأخير وسط هتافات وصيحات هزت أركان المسرح، كما لبي رغبة البعض من جمهوره في إلتقاط الصور التذكارية معهم.



وأعلن محمد حماقي، مؤخرًا عن انضمامه للجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" كيدز، مع الفنانة نانسي عجرم، الفنان عاصي الحلاني، وذلك بعد اعتذار الفنان تامر حسني عن تقديم البرنامج.



ويستمر في تقديم برنامج the voice بجانب الفنان راغب علامة، الفنانة أحلام، الفنانة سميرة سعيد.



يذكر أن الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة كانوا على الترتيب: مراد بوريكي من فريق عاصي الحلاني، وستّار سعد من فريق كاظم الساهر، ونداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب، ودموع تحسين من فريق أحلام.



كما يستعد لتقديم فيديو كليب أغنيته الجديدة "كل يوم من ده" وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد، ويستعد أيضا لتصوير أغنية "واعمل ايه".



وكان حماقي قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "كل يوم من ده "، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.



كما تعاون حماقي في ألبومه الأخير مع عدد كبير من الموزعين.



وتخطى محمد حماقي حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية "م البداية"، ضمن أغاني ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، إذ حققت 41 مليون مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للألبوم (نجوم ريكوردز) عبر يوتيوب.



وتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء أبرزهم: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، وتامر حسين، وخالد تاج، والملحنين: عمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، والموزعين تميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.



وكان محمد حماقي قد قدم خلال السنوات الماضية، العديد من الأغاني والكليبات الناجحة مثل "ما بلاش" و"نفسى ابقى جنبه"، و"حاجة مستخبية"، و"أجمل يوم"، و"من قلبي بغني".



والبوم محمد حماقي يضم 20 أغنية منهم "كل يوم من ده، م البداية، يا ستار، راضيني، بقيت معاه، قالوا عنك، قدام الناس، صور، زي ماحنا"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".





