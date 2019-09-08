تنفيذ 7 آلاف قرار إزالة تعديات على 244 فدانا بالبحيرة

رفع وإزالة 3300 إشغال ثابت ومتحرك في أربع مراكز بالبحيرة



وتفعيلًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف حملات إزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق والميادين لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز "دمنهور، الدلنجات، بدر، الدلنجات" حملات لرفع الإشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات بكل مركز وبتأمين بقوات من الشرطة، أسفرت عن رفع ١٠٣٤ حالة إشغال ثابتة ومتحركة بدمنهور من "ميدان النافورة، الساعة، عبدالسلام الشاذلي، عرابي، جلال قريطم، ٢٣يوليو الشارع الجديد، الهلال القديم، أحمد عرابي، الجيش، خلف النادي" كما تم تنفيذ قرار غلق لعدد 3 كافيهات.



كما تم إزالة عدد ٥٥ إشغال ثابت ومتحرك بمركز ومدينة إيتاي البارود عبارة عن فروشات الملابس وكراسي المقاهي وفروشات بيع الفاكهة كانت تعوق حركة المواطنين بمدخل المدينة، وتم رفع ١٨٤ حالة أشغال بمركز ومدينه بدر، وتم رفع ٢٠٣٠ حالة إشغال بالدلنجات عبارة عن حالات إشغال متحركة وثابتة.



وشدد محافظ البحيرة، علي أهمية التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية واستمرار تلك الحملات خلال الفترتين ليلًا ونهارًا لاستعادة المظهر الحضاري للمدن وتحقيق الانضباط بالشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ عدد 7042 قرار إزالة على مساحة 244 فدانا ومساحة مليون و221 ألفا و543 مترمربع أراضٍ مبانٍ، وتم التعامل مع المخالفين بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا علي الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.وأوضح محافظ البحيرة، أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمديريتي الأمن والزراعة وإدارة أملاك الدولة، قامت خلال الفترة من 24 يوليو الماضي وحتى 5 سبتمبر الجاري بتنفيذ تلك القرارات.وتمثلت القرارات في "تنفيذ عدد 269 قرار إزالة تابعة للوحدات المحلية، تنفيذ عدد 3450 قرار إزالة تابعة لولاية الري والصرف، تنفيذ عدد 330 قرار إزالة تابعة لولاية الآثار، تنفيذ عدد 1709 قرار إزالة تابعة لولاية الطرق، تنفيذ عدد 214 قرار إزالة تابعة لولاية الأوقاف، تنفيذ عدد 397 قرار إزالة تابعة لولاية حماية النيل، تنفيذ عدد 659 قرار إزالة تابعة لولاية هيئة التعمير الزراعة، وتنفيذ عدد 14 قرار إزالة تابعة لولاية السكة الحديد".كما أكد محافظ البحيرة، أن حملات إزالة التعديات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها، وأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا في المضي قدمًا في ملاحقة كافة أشكال وصور التعديات وإزالتها بشكل فوري من بداية ظهورها في المهد وبذل أقصى الجهود من أجل استرداد حق الشعب وردع المتعدين وتطبيق القانون.