"هيرميس ": نجاح إتمام صفقة بيع 8.4% من أسهم "ابن سينا فارما" بالبورصة المصرية
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 12:43 م
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نيفين سمير
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أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم عن نجاح إتمام صفقة بيع 69.1 مليون سهم من شركة ابن سينا فارما ، والتي تمثل نسبة 8.4% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم أنّها قد تولت دور مدير الطرح وتقديم خدماتها الاستشارية للأطراف البائعة، وهم عائلة عبدالجواد وعائلة محجوب والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية .
وتمثل صفقة ابن سينا سادس صفقات سوق المال التي نفذتها هيرميس بمختلف الأسواق منذ بداية عام 2019، حيث تأتي في أعقاب صفقة طرح أسهم فوري وصفقة إصدار أسهم إضافية لصالح الشركة الشرقية للدخان -إيسترن كومباني بالبورصة المصرية.
"هذا بجانب صفقة الطرح العام الأولي لشركة Finablr ببورصة لندن، وكذلك صفقة بيع حصة 31.5 بالمائة من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالبورصة المصرية، فضلاً عن تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية بالسوق السعودي -تداول".
وقالت البورصة المصرية، إنه تم تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، على أسهم ابن سينا فارما بقيمة 670.4 مليون جنيه، من خلال 69.11 مليون سهم، بواقع 9.7 جنيه .
ووقعت شركة ابن سينا فارما في وقت سابق، اتفاقية شراكة لاستيراد وتوزيع منتجات شركة روش العالمية في السوق المصري، موضحة أن العقد يشمل استيراد وتوزيع 40 صنف دواء، وهي جميع منتجات شركة روش من أجل توفير العلاج لمرضى السرطان والتصلب المتعدد والهيموفيليا.
وحققت هيرمس أرباحاً بلغت 686.56 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2019، مقابل أرباح بلغت 477.17 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
يشار إلى أن ابن سينا سجلت صافي ربح بلغ 103.19 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 76.56 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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