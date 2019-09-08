مدرب الجونة يتحدث عن منافسة كبار الدوري وأهدافه المستقبلية (فيديو )





واختتم نيبوشا:" بعض أجزاء المباراة كانت جيدة والبعض الآخر لم يكن، وأوجه التهنئة للمقاصة على الروح الرياضية في الملعب وعلى المباراة الجيدة وسنعتمد على المباراة القادمة في النهائي لتطوير فريقنا والظهور بشكل أفضل".





ونجح فريق الجونة، في الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في افتتاح دورة الجونة التحضيرية، استعدادا للموسم الجديد.





وتقام البطولة بمشاركة 3 أندية بجانب الجونة، وهي كلا من "المقاصة، وأسوان، وحرس الحدود"، حيث ينتظر الجونة،الفائز من مباراة اليوم بين أسوان وحرس الحدود، لمواجهته على لقب البطولة الودية.





وكان الجونة، أعلن تعيين الصربي نيبوشا، على رأس القيادة الفنية للفريق خلفا للراحل حمادة صدقي المدير الفني الأسبق، والذي ترك الخلافة قبل جولتين من نهاية الدوري، قبل أن يتولى أمرهم رضا شحاته.









أبدى الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، سعادته من المستوى الذي ظهر عليه اللاعبين خلال مباراة مصر المقاصة، بدورة الجونة الودية.وأثنى المدير الفني، على الأداء القوي الذي اتسمت به مباراة فريقه أمام مصر المقاصة في افتتاح دورة الجونة التحضيرية للموسم الجديد.وقال نيبوشا في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي: " لعبنا مباراة بشكل قوي للغاية، لا أعتقد أنها مباراة ودية، وفريق المقاصة جيد جدًا".وأضاف: " أعتقد أن دورة الجونة فكرة عظيمة لأن هذه المباراة لم تكن ودية عادية ولكنها من نوعية تلك المباريات التي تشهد نوعا من الضغوط".وتابع مدرب الجونة:" هذه المباريات تكشف لي ضرورة العمل على بعض الأشياء الفنية وبطرق مختلفة خلال الإعداد لقد شاهدت وجوها مختلفة للاعبي فريقي على أرض الملعب ويجب أن نحافظ على أسلوبنا في اللعب".