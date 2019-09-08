"القدس عاصمة الأرض وبوابة السماء" ندوة بثقافة "طولكرم"

بالتزامن مع فصائل العمل الوطني، اقامت مكتب وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة "طولكرم"، ندوة ثقافية تحت عنوان "القدس بوابة السماء"، وذلك ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية 2019، في قاعة مقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمدينة طولكرم، وشارك في الندوة كل من المؤرخ نعمان شحرور، ومنسق فصائل العمل الوطني صايل خليل والشاعران نائلة إبراهيم ومحد علوش، والعديد من ممثلي المؤسسات والفصائل والمهتمين بالحراك الثقافي.





ومن جانبه قال مدير مكتب وزارة الثقافة في طولكرم منتصر الكم: "إن هذه الندوة الثقافية الهامة تأتي ضمن فعاليات القدس عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2019، والعاصمة الدائمة للثقافة العربية والإسلامية؛ فالقدس مدينة عصية، تشهد حجارتها الضاربة في عمق التاريخ والقلوب أنها عربية الأصل، إسلامية الرائحة والمذاق، لأنها الصامدة بأهلها ومقدساتها وتسامحها، صامدة بشعرائها وكتابها ومثقفيها، فهي قضيتنا الأولى، وعاصمتنا، وملهمة إبداعنا المقاوم".





فيما أوضح المؤرخ نعمان شحرور عن فخرنا كعرب ومسلمين على اختيار مدينة القدس لتكون عاصمة للثقافة العربية والإسلامية، مما يؤكد على أن فلسطين ستبقى عربية وستبقى عاصمة للدولة الفلسطينية رغم محاولات الاحتلال من النيل من عروبتها ومحاولاتهم الدائمة لتهويد هذه المدينة المقدسة، من خلال احتلالهم للأرض والذاكرة والتراث لترسيخ احتلالهم.





وفي ختام الندوة تحدث منسق فصائل العمل الوطني صايل خليل عن مكانة القدس في الوجدان الوطني والقومي، مؤكداً أننا نعتز بتاريخنا الكنعاني الأصيل وإن القدس ستبقى بوابة السماء والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، بالرغم من كل الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال يومياً في القدس.





ووزير الثقافة الفلسطيني هوعاطف أبو سيف هو كاتب وروائي وسياسي فلسطيني. في 5 فبراير 2018، كلفَتهُ مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في حركة فتح مُتحدثًا باسم الحركة. كما يشغل منذ 11 فبراير 2019 منصب وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية.





اما عن وزارة الثقافة الفلسطينية، فتأسست وزارة الثقافة الفلسطينية وذلك عام 1994 بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وكان ياسر عبد ربه أول وزير لها. وهي الوزارة المسؤولة عن متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين في دولة فلسطين. تأسست الوزارة بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، ويقع مقرها المركزي في مدينة البيرة، وتنتشر مديرياتها في المحافظات كافة.





وُلدَ عاطف أبو سيف في مخيم جباليا عام 1973، لأبوين من عائلةٍ مُهجرةٍ من مدينة يافا. درسَ اللغة الإنجليزية وآدابها في جامعة بيرزيت، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة برادفورد في إنجلترا، وفيما بعد حصل على شهادة الدكتورة في العلوم السياسية من جامعة فلورنسا في إيطاليا.





أصدرَ عاطف أبو سيف أربعَ رواياتٍ، بالإضافة إلى مجموعة قصصية وكتابٍ صدرَ عن دار الشروق في عمان.



