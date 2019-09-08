"الإسكان" تكشف موعد تسليم الوحدات السكنية بمدينة أسيوط الجديدة (فيديو)

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قال هاني يونس، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يستكمل اليوم جولته لمحافظات الصعيد بمحافظة أخرى وهي محافظة أسيوط، بعد ان تفقد بالأمس عدد من المشروعات القومية بمحافظة سوهاج بصحبة محافظ سوهاج.



وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن جولة محافظ الإسكان بمحافظة سوهاج كانت متنوعة تضمنت زيارة مشروعات إسكان ومشروعات مرافق ومشروعات خدمية، ومن بينها زيارته لمستشفى الجامعة ومستشفى الأورمان للأطفال بسوهاج الجديدة التي تُنشئها وزارة الإسكان على غرار مستشفى أبو الريش لخدمة أبناء الصعيد، بالتعاون مع جمعية الأورمان، مشددًا على أن العمل بهذه المستشفى يسير على قدم وساق، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الشهور القليلة الماضية، معقبًا: "مصرين على تخفيف الآلم عن أبناءنا في الصعيد وخاصة الأطفال".



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزير تفقد بالأمس عدد من مشروعات مياه الشرب والصحي في سوهاج، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاهتمام بمشروعات الصرف الصحي خاصة في الصعيد، منوهًا إلى أن إجمالي عدد القرى التي بها خدمات الصرف الصحي لا يتعدى 10% قبل ثورة 30 يونيو، وحاليًا نسابق الزمن لإنجاز عدد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظات الصعيد والدلتا، منوهًا إلى أن الوزير تفقد عدد من مشروعات الاسكان بمحافظة سوهاج الجديدة.



وأكد "يونس"، أن زيارة وزير الاسكان لمحافظة أسيوط اليوم تتضمن زيارة مدينة أسيوط الجديدة لمتابعة بعض مشروعات الاسكان الاجتماعي والمشروعات الخدمية المختلفة، ومدينة غرب أسيوط التي سميت مدينة ناصر تيمنا بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحد أبناء أسيوط، التي يتم تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي وسكن مصر بها، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيبدأ تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين بالمدينة خلال عام 2020.



ومن المقرر أن يقوم وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد مشروعات الإسكان في أسيوط الجديدة، وأعمال محطة مياه الشرب التشيكي بحي شرق ومحطة مياه الوليدية المرشحة، ومحطة معالجة صرف صحي شطب بمركز أسيوط ومحطة معالجة صرف صحي أبنوب والفتح.

