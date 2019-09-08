أبطال دورة الألعاب الأفريقية فى ضيافة محمد الباز فى "90 دقيقة".. الليلة





و يحل كل من الأبطال بسملة السلاموني الحاصلة على الميدالية الذهبية، في لعبة الثلاثي، و منه شعبان، الحاصله علي الميداليه الفضيه في لعبة الكاراتيه، و احمد صلاح الحاصل على ميداليتين برونز في الريشة الطائرة، كما يحل اللاعب رجب عبد الحي الحاصل على ثلاث ميداليات ذهبية في الأثقال وزن ١٠٢ بدورة الألعاب الأفريقية.





ويتحدث النجوم خلال برنامج ٩٠ دقيقة، عن كيف تم الاستعداد لدورة الألعاب الأفريقية، وما هي العوامل التي حفذتهم لتحقيق الميداليات الذهبية و الفضية و البرونزية، خاصة تربع مصر علي العرش الافريقي وتحطيم الأرقام القياسية الافريقية وتسطير تاريخ جديد للرياضة المصرية وكافة الجوانب الاخري في البطولة.







كما يتحدثون عن أحلامهم وخططهم فى المستقبل واستعداداتهم للبطولات القادمة.

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج "٩٠ دقيقة"، المذاع عبر فضائية المحور، أبطال دورة في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب، في تمام الساعه التاسعه مساء حتى الساعه العاشرة مساء اليوم الأحد.