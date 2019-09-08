تراجع مؤشر بورصة "البحرين"بنسبة 0.09% بالتعاملات الصباحية

إستهلت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع علي تراجع ، حيث تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بنسبة 0.09% خاسرا 1.33 نقطة ليصل إلى مستوى 1549.75 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية ، وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 728 ألف سهم بقيمة 175 ألف دينار، وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.72% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.21%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.12%.

مؤشر بورصة البحرين يصعد لمستوي 1551.08 نقطة خلال الأسبوع الماضي





ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، بنسبة 1.17 بالمائة، بما يعادل 17.99 نقطة، من مستوى 1533.09 نقطة، إلى 1551.08 نقطة. وبدأت بورصة البحرين جلساتها يوم الاثنين الماضي الموافق 2 سبتمبر.





يُذكر أن بورصة البحرين علقت أنشطة تداولاتها يوم الأحد الماضي الموافق أول سبتمبر للاحتفال برأس السنة الهجرية ، و ارتفع البنوك التجارية بنسبة 2.07 بالمائة، والصناعة بنسبة نمو وصلت إلى 0.19 بالمائة، ثم الخدمات بنسبة 0.15 بالمائة، وأخيراً قطاع الاستثمار بنسبة ارتفاع 0.04 بالمائة.





وكان أكثر الأسهم المرتفعة سهم مؤسسة ناس بنسبة 7.61 بالمائة، تلاه البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.49 بالمائة، ثم سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.31 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر، هبط سهم مجموعة الإثمار القابضة المدرجة في بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي بنسبة 5.71 بالمائة، وجاء في المركز الثاني سهم شركة دلمون للدواجن بنسبة 2.78 بالمائة، وأخيراً سهم زين البحرين بنسبة 1.87 بالمائة.





وعلى مستوى التداولات، هبطت الكميات بنسبة 14.32 بالمائة من 13.07 مليون سهم الأسبوع الماضي، إلى 11.20 مليون سهم الأسبوع الحالي، بينما ارتفعت السيولة بنسبة 28.57 بالمائة من 2.51 مليون دينار، إلى 3.22 مليون سهم، وزاد عدد الصفقات أيضاً بنسبة 5.39 بالمائة.