بيت السناري يفتتح غدًا ورشة "أهلًا مدارس".. تعرف على التفاصيل



ووفق بيان إعلامي اليوم الأحد من مكتبة الإسكندرية فأن الورشة ستركز على الأمور والتفاصيل المرتبطة بالمدرسة، حتى يتم مراعاة شخصية الطفل ومزاجه العام؛ خاصة أنها مرحلة عمرية ومشاعر جديدة، وأنه يتم تعليم الطفل على كيفية التكيف مع محيطه الجديد، وتشجيعه على تطوير مهاراته، وإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بدراسته؛ مثل مستلزماته المدرسية، وتحديد طرق الاهتمام بصحته عن طريق التأكد من حصوله على النوم الكافي والمريح؛ كي يستيقظ صباحًا بنشاط ويتناول الغذاء الصحي ويُمارس الرياضة يوميًا.



كما ستقدم الورشة المساعدة للطفل والأسرة من خلال توزيع الأدوار واكساب الطفل المهارات اللازمة قبل المدرسة، وكذلك وضع خطة لترتيب الجدول الزمني للأسرة أثناء الدراسة حتي يتم تحقيق الأهداف المرجوة لجميع أفراد الأسرة.



وتضيف مكتبة الإسكندرية أنه يقدم الورشة الأستاذة سلوى نبيه، وهي أخصائي استشارات أسرية وتعديل سلوك، ولها خبرة كبيرة في التعامل مع الأطفال، من حيث تعديل السلوك وبناء الثقة بالنفس وتقوية الذاكرة والتفاعل الاجتماعي.



الهدف

تهدف الورشة وفق رؤية المكتبة إلى مساعدة الأسر على الاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل علمي ودقيق للتغلب على كافة المشاكل التي قد تواجهها، وخلق جسر تواصل بين الأسرة والطفل والمدرسة للقضاء على الخوف والتوتر الذي قد يصاحب بعض الأطفال، بجانب التوعية بضرورة وضع نظام للدراسة بكل ما تحمله كلمة نظام من معاني الدقة والتكرار واحترام الوقت.



الميعاد

وقد أعلنت المكتبة عن ميعاد الورشة بأنها تبدأ غدًا الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وأنها تستهدف الأطفال من أربعة إلى ستة سنوات في تمام الساعة الثانية عشرة حتى الثانية ظهرًا، والأطفال من سن 6 إلى 8 في تمام الساعة الثالثة حتى الخامسة عصرًا.



للاشتراك ومعرفة المزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الهاتف رقم 01001303318 أو 0223926031، خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

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أنشطة

وأعلنت مكتبة الإسكندرية أن بيت السناري "بيت العلوم والثقافة والفنون" الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة مفتوح للزيارة المجانية خلال أيام العمل الرسمية، وأنه يتضمن عدد من الأنشطة الفنية مثل سيمنار الجبرتي للدراسات التاريخية، سيمنار الوثائق، الذي ينظمهما شباب المؤرخين والباحثين في الوثائق.



كما أضافت أن بيت السناري يستضيف صالون الشباب الأدبي، عدد من المعارض الثقافية والفنية والحفلات الموسيقية والغنائية ودورات تدريبية، كما يعقد حلقات نقاشية حول مستقبل العلوم والمعرفة، وتنمية قدرات الشباب وتشجعيهم.







ينظم بيت السناري الأثري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، غدا الاثنين في منطقة حي السيدة زينب بالقاهرة؛ ورشة مجانية للأطفال والصغار بعنوان "أهلا بالمدارس" بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد 20192020، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.