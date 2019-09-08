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كل ما تحتاج أن تعرفة عن حدث Apple.. متى وأين وكيف يمكنك مشاهدته؟

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:14 ص
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كل ما تحتاج أن تعرفة عن حدث Apple.. متى وأين وكيف يمكنك مشاهدته؟
كل ما تحتاج أن تعرفة عن حدث Apple
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تستضيف Apple، يوم الثلاثاء القادم، حدثًا على مسرح ستيف جوبز في المقر الرئيسي لشركة آبل، ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة، ومن المتوقع أن يطلق عليها اسم iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

ومن المؤكد أن عشاق آبل حول العالم فى انتظار هذا الحدث، لذلك، سيتم بث الحدث مباشرة، مما يعني أنه يمكنك مشاهدة الحدث كما يحدث.

اليوم نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته حول حدث Apple، بما في ذلك متى وأين يكون، وكيف يمكنك مشاهدته.

متى يكون حدث Apple؟
يقام الحدث يوم الثلاثاء 10 سبتمبر، ويبدأ كل شيء في الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة (18:00 بتوقيت جرينتش).

أين هو حدث أبل؟
كما كان الحال مع آخر إطلاقين لجهاز iPhone، ستجري أحداث هذا العام في مسرح ستيف جوبز في المقر الرئيسي لشركة آبل.

كيف يمكنك مشاهدة البث المباشر؟
تستضيف Apple بثًا مباشرًا على موقعها على الويب هنــــــــــــــــا - الجدير بالذكر أنه لا يمكن الوصول إليه إلا على أجهزة معينة.

وللدخول على موقع الويب الخاص بها، يمكن متابعة البث الحي عن طريق iPhone أو iPad أو iPod touch باستخدام Safari على iOS 10 أو إصدار أحدث؛ جهاز Mac يستخدم Safari على نظام macOS Sierra 10.12 أو أحدث؛ أو كمبيوتر شخصي يستخدم Windows 10 و Microsoft Edge.

"يتطلب البث على Apple TV عبر AirPlay تلفزيون Apple (الجيل الثاني أو الأحدث) مع أحدث برامج Apple TV أو tvOS.

وقد تتمكن المنصات الأخرى أيضًا من الوصول إلى البث باستخدام الإصدارات الحديثة من Chrome أو Firefox.

ماذا ستعلن أبل؟
من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن ثلاثة هواتف iPhone جديدة، والتي ستحتل مركز الصدارة في هذا الحدث.

تشير الشائعات إلى أن هذه الهواتق سيطلق عليها iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، على الرغم من أن Apple غالباً ما تحب أن تفاجئنا بأسماء غير متوقعة!

كما سيعلن عن الجيل الخامس الجديد من Apple Watch، بالإضافة إلى iPad و iPad Pro و AirPods 3 و MacBook Pro أكبر.

من المحتمل أيضًا أن تعلن شركة Apple عن إصدار معلومات حول العديد من تحديثات البرامج، بما في ذلك iOS 13 و iPadOS و watchOS6 و tvOS و macOS 10.15 Catalina.

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