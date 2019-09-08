بورصة" دبي " تخسر 20.3 نقطة بمستهل تعاملات الأحد
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:23 ص
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
إستهلت بورصة دبي تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،علي تراجع ، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.71% خاسرا 20.39 نقطة ليصل إلى مستوى 2870.53 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك ، وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 35.7 مليون سهم محققة ما قيمته 87.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1010 صفقة ل29 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 6 أسهم.
أما عن أداء القطاعات ببورصة دبي فقد تراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.77%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.
وعن أداء الأسهم بالبورصة فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.35%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 0.92%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.92%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 2.90%.
بورصة دبي تحقق ارباح تتجاوز الـ 14.82 مليون درهم في الأسبوع الماضي
ربحت بورصة دبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ما يتجاوز 14.82 مليار درهم (4.08 مليار دولار أمريكي) بعد ظهور محفزات إيجابية أنعشت البورصة بشكل ملحوظ ومنها ، تشكيل لجنة عليا وتوجيهات سيادية من الشيخ محمد بن راشد لضبط إيقاع القطاع العقاري الأبرز في اقتصاد الدولة، واتجاه شركات كبرى لزيادة نسب تملك الأجانب بأسهمها.
وبنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 4.83 بالمائة "وهي أكبر وتيرة مكاسب أسبوعية منذ مطلع مايو الماضي"، إلى المستوى 2890.92 نقطة، بربح 132.32 نقطة، ليخالف التراجعات الطفيفة التي شهدها الأسبوع الماضي.
ودعم صعود السوق في تلك الفترة قطاع البنوك بنسبة 10.63 بالمائة مع ارتفاع سهم الإمارات دبي الوطني بـ 20 بالمائة تزامناً مع بيعه حصة من أسهمه بشركة نتورك إنترناشيونال، وزيادة تملك الأجانب بأسهم البنك ذاته إلى 20 بالمائة.
وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 3.81 بالمائة مع ارتفاع سهم "دو" بالنسبة ذاتها، وزاد قطاع النقل بنسبة 2.32 بالمائة مع صعود سهمي الخليج للملاحة وأرامكس بنسبتي 8.61 بالمائة و2.17 بالمائة على التوالي.
وعلى وقع رسالة محمد بن راشد والتي استهدفت قطاع العقار بصفة خاصة والاقتصاد بشكل عام، ارتفعت أسهم عقارية كبرى في مقدمتها سهم أرابتك بنسبة 1.26 بالمائة مع كشف الشركة عن عزمها دراسة إمكانية الوصول إلى اتفاقية تعاون مشترك في قطاع المشاريع الإنشائية مع شركة "تروجان القابضة"، ومقرها أبوظبي، وتعيين وائل فرسخ رئيساً تشغيلياً للشركة.
وارتفع سهم إعمار العقارية الأبرز في القطاع بنسبة 5.17 بالمائة وأعلن نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي بهدف تحقيق توازن في القطاع العقاري.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة جديدة على حسابه على تويتر يوم الاثنين الماضي، إن اللجنة ستكون برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، وعضوية كبار المطورين العقاريين في دبي، وستعمل على تجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من أنها تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وارتفعت مستويات التداول على جميع المستويات حجماً وسيولة، عبر تداول 124.58 مليون سهم، بسيولة قدرها 338.09 مليون درهم خلال الأسبوع.
Advertisements
- بورصة دبي تربح 7 نقاط بمستهل جلسة اليوم
- بورصة دبي تفقد 0.68 نقطة في مستهل التعاملات
- مؤشر بورصة دبي يصعد 1% بالتعاملات الصباحية
- بورصة دبي تربح 10.4 نقطة بمستهل أولي جلسات الأسبوع
- مؤشر بورصة دبي يهبط 0.09% بمستهل تعاملات اليوم
- مؤشر بورصة دبي يصل إلى مستوى 2747.03 نقطة بمستهل التعاملات
- بورصة دبي تربح 114.6 نقاط بمستهل تعاملات اليوم
- قطاع "البنوك " يقود بورصة دبي للصعود 0.09% بمستهل التعاملات
- مؤشر بورصة "دبي" يغلق عند مستوى 2876.44 نقطة بضغوط هبوط قطاع العقارات
- الإنتعاش يعم أسواق الخليج هذا الأسبوع .. وسوق " مسقط "يهبط وحيداً