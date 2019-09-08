اسعار اللحوم اليوم 8-9-2019

اسعار اللحوم اليوم

تحافظ أسعار اللحوم على استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد 8-9-2019 وبذلك تحافظ اسعار اللحوم في مصر على حالة الاستقرار التي تعيشها منذ بدابة تعاملات الاسبوع الماضي، ويستمر هذا الاستقرار منذ انتهاء فترة عيد الاضحى المبارك نتيجة لاستقرار حالة العرض والطلب بالاضفة إلى استقرار اسعار اعلاف الحيوانات خلال الفترة الحالية وجاءت اسعار اللحوم في مصر وفقا للتحديثات الاخيرة على النحو التالي:





اسعار اللحوم في مصر

وعن اسعار اللحوم في السوق المصري سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها ، وكما سحل سعر كيلو اللحم البرازيلي 70 جنيها ، فضلا عن سعر كيلو اللحم البلدى 100 جنيها وكانت اسعار اللحوم قد شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة القلية الماضية تزامنا مع موسم عيد الاضحى المبارك الذي يقبل فيه المسلمون في مصر والوطن العربي على اللحوم وشرائها لـتأدية سنة الأضحية الامر الذي يتسبب في ارتفاع اسعار اللحوم وارتفاع اسعار الاعلاف خلال هذه الفترة نتيجة لزيادة الطلب على اللجوم بمختلف انواعها، وننشر فيما يلي اسعار اللحوم في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التى تطرحها وزارة التموين للمواطنين بأسعار مخفضة حيث سجل كيلو لحم سوداني نحو 85 جنيها، بينما سجل سعر كيلو لحم برازيلي نحو 70 جنيها، وسجل كيلو لحم بلدي 100 جنيه.





اسعار اللحوم اليوم في الاسواق 8-9-2019

تراوحت أسعار اللحوم البتلو بين 120 – 160 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحوم الضأن بين 125 – 160 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 115 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 110 إلى 180 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 110 إلى 175 جنيهًا، سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، وترواحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 جنيهات وحتى 150 جنيها للكيلو.











المادة / كيلو السعر مقابل الجنيه المصري لحم الكندوز 100 – 120 جنيه لحم البتلو 120- 140 جنيه لحم الضأن 120- 135 جنيه لحم الجاموس 130 – 160 جنيه لحم الجملي 100 – 120 جنيه اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه







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