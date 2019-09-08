التشخيص الطبي لإصابة نجم برشلونة وموقفه من الغياب
الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشخيص الطبي لإصابة نيلسيون سيميدو الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته يوم أمس مع منتخب البرتغال.
وتعرض سيميدو لإصابة قوية مع البرتغال يوم أمس خلال مشاركته ضد منتخب صربيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.
وخرج سيميدو من ملعب اللقاء محملاً على النقالة في الشوط الثاني وسط حالة من الذعر لجماهير برشلونة والبرتغال في ليلة الأمس.
وقال الصحفي الفريدو مارتينيز في صحيفة الموندو ديبورتيفو: سيميدو لا يعاني من اي اصابة في الكاحل وبإمكانه حتى اللعب في مباراة البرتغال القادمة، سيميدو شعر بألم قوي في كاحله الأيمن لكنه بخير ولا يستبعد اللعب ضد ليتوانيا يوم الثلاثاء.
التشخيص الطبي لإصابة سيميدو وعودته السريعة للمشاركة مع الفريق كانت بمثابة أخبار سعيدة لجماهير برشلونة والتي لا تتمني رؤية لاعبين مصابين في الفريق من جديد خاصة بعد تعرض الرباعي ميسي وسواريز وعثمان ديمبلي وأومتيتي لإصابات مختلفة.
Advertisements
- برشلونة يصدر التشخيص الطبي لإصابة ماسكيرانو
- إنييستا يصدم برشلونة قبل موقعة تشيلسي بدوري الأبطال
- الفحص الطبي يكشف إصابة نجم الفيولا
- عاجل.. ريال مدريد يعلن التشخيص الطبي لإصابة رونالدو
- رسميا.. برشلونة يفقد سواريز 15 يوما
- باريس سان جيرمان يزف خبرا سارا لجماهيره بشان "نيمار"
- مانشستر يونايتد يتلقى ضربة قوية بإصابة نجم الفريق
- عاجل - إصابة نجم برشلونة
- الصدمة الثالثة التي تهز برشلونة
المزيد عن: سيميدو برشلونة اصابة سيميدوتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر