التشخيص الطبي لإصابة نجم برشلونة وموقفه من الغياب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشخيص الطبي لإصابة نيلسيون سيميدو الظهير الأيمن لفريق برشلونة الإسباني بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته يوم أمس مع منتخب البرتغال.









وتعرض سيميدو لإصابة قوية مع البرتغال يوم أمس خلال مشاركته ضد منتخب صربيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.









وخرج سيميدو من ملعب اللقاء محملاً على النقالة في الشوط الثاني وسط حالة من الذعر لجماهير برشلونة والبرتغال في ليلة الأمس.









وقال الصحفي الفريدو مارتينيز في صحيفة الموندو ديبورتيفو: سيميدو لا يعاني من اي اصابة في الكاحل وبإمكانه حتى اللعب في مباراة البرتغال القادمة، سيميدو شعر بألم قوي في كاحله الأيمن لكنه بخير ولا يستبعد اللعب ضد ليتوانيا يوم الثلاثاء.







