بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع الحالي



وأشار "عبدالعال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة نوعًا ما، ولكنها انخفضت عن شهر أغسطس بنحو 15%، مؤكدًا أنه لا توجد فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري.



وأوضح أن الهيئة أصدرت بيان إلى المحافظات المحاطة بالجبال للتأكد من جاهزية مخرات السيول تحسبًا لأي طارىء قد يحدث.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 25 36

نخل 18 31

نويبع 28 34

طابا 26 32

كاترين 18 27

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 34

بني سويف 25 35

المنيا 26 35

أسيوط 26 36

سوهاج 27 37

قنا 28 38

الأقصر 28 39

أسوان 29 39

أبو سمبل 27 37

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 29 36

أبو رماد 29 35

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 33



وتعيش البلاد طقس معتدل هذه الأيام، ووذلك بحسب تصريحات خبراء الأرصاد، حيث أكدوا أنه لا توجد فرص لسقوط أمطار، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة.



وعن حالة البحرين، فهى معتدلة إلى مضطربة على البحر المتوسط، وارتفاع الموج يصل إلى 2،5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يصل إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.





وتعيش مصر هذه الأيام طقس مستقر، وتستعد هيئة الأرصاد الجوية لفصل الشتاء جديدًا حيث تقوم بإصدار النشرات الدورية للمحافظات الساحلية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل تجنب أضرار السيول التى تتعرض لها بعض المحافظات في مصر.





كما استعدت المحافظات جيدًا للسيول والأمطار من خلال تنظيف الشنايش وتسليك البلاعات من أجل تصريف المياه بشكل سريع منعًا لاستقراها في الشوارع، كما استعدت بتوفير عربات الكسح من أجل رفع أي مياه قد توجد في الشوارع بشكل عاجل.





قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة هذا الأسبوع معتدلة، حيث ستتراوح على القاهرة ما بين 33 و34 درجة، معقبًا: "الطقس كويس جدًا".