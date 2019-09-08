تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل نجل شقيقته في مشاجرة أثناء تأديبيه في الخصوص

وانتقل العميد عيد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وبسؤال والدة المتوفي صباح م خ 57 عاما ربة منزل قررت بأن أبنها المتوفي دائم التعدي عليها بالضرب فقامت بإخبار شقيقها محمد م خ 54 عاما عامل بمقهى مسجل خطر والذي حضر اليوم لمسكنها وحدثت بينهما مشاده كلامية تطورت لمشاجره قام علي أثرها شقيقها بالتعدي علي أبنها بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهم تنسيقًا وقطاع الامن العام وامن الاسماعلية حيث كان يختبئ المتهم هناك تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب بعدة أكمنه أعدت لذلك وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وجري ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "سكين" تم التحفظ عليه.



وتحرر المحضر رقم 4870 لسنة 2019م إداري قسم الخصوص وأحيل المتهم إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام جدد ها قاضي المعارضات 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



حبس سائقين وربة منزل 4 أيام لتكوينهم عصابة للإتجار في المخدرات بالعبور



وقرر محمد غالب رئيس نيابة العبور، حبس سائقين وربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لتكوينهم عصابة للإتجار في المخدرات بمدينة العبور حيث عثر بحوزتهم علي كمية الهيرويين المخدر ومبلغ مالي واسلحة بيضاء.



وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بتمكن ضباط مباحث قسم العبور من ضبط كل من حازم م س سائق ومحمد ح س سائق وهدي م م ربه منزل حال قيامهم بإستئجار شقه بناحية مدينه العبور – الحي الخامس دائرة القسم، وبحوزتهم كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جراما ومبلغ مالي 18 ألف جنيه و(8) هواتف محموله و2 سلاح أبيض (سكين) و(2) ميزان حساس.



وبمواجهة المتهمين أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة،وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الابيض لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم تحرر محضر بالواقعة واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي اصدرت قرارها السابق.



وقرر أحمد البلتاجي، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلها شقيقتها التي هددتها بفضح علاقتها العاطفية بشاب امام والدها فقتلها خوفا من الفضيحة، كما امرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليه بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة.



وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد اسماعيل عبد الله مامور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم بحضور "م. ع. ا" 37 عاما سائق لمكتب الصحة وقرر بوفاة نجلته "ش. م. ع" 14 عاما طالبة وفاة طبيعية بشقتها ورغبته بإستخراج تصريح دفن لها بالانتقال والمعاينة رفقه والدها وبتوقيع الكشف الطبي علي جثه المتوفاة تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.



وانتقل المقدم محمد الشاذلي، رئيس المباحث، وتبين وجود جثة المتوفية إلى رحمة الله تعالي مسجاه علي ظهرها بغرفة نوم الاطفال بالشقة ملك والدها ترتدي كامل ملابسها وبها الإصابات المشار إليها.



وأوضحت التحريات حدوث خلاف بين المتوفاة وشقيقتها الكبرى "ن. م. ع" 17 عاما طالبة بسبب سماعها للأخيرة في أثناء تحدثها هاتفيا مع احد الأشخاص الذي تربطها به علاقة عاطفية ولدى علم الأخيرة باقدام شقيقتها علي اخبار والديها بالامر حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت الي مشاجرة قامت علي أثرها الأخيرة بدفع شقيقتها المتوفاة علي سرير غرفة النوم وخنقها بقطعة قماش "بلوزة" حتي فارقت الحياة.



وبسؤال والد المتوفية، قرر مضمون ما أسفر عنه الفحص وأضاف بتواجده بعمله أثناء الواقعة، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9819 ادارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2019.



وأصيب عامل بطلق ناري في القدم إثر مشاجرة بالعبور مع آخرين بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ لقسم شرطة العبور من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية خط 10 جمعية أحمد عرابي.



وبالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "ا م م" و"م س و" طرف ثان و"م ع أ" مصاب بادعاء طلق ناري بكعب القدم اليمنى وذلك بسبب وجود خلافات مالية بين الطرفين.



وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن طبنجة عيار 9 مم بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار المرخصة له.



وبمواجهة الأول أقر بقيامه بالتعدي على الثالث وإطلاق العيار الناري على إثر المشادة الكلامية، وعلل تواجده بمحل الحادث لوجود خلافات مالية وبينه وبين "م ع ع" وأنه دائم البحث عنه للتحصل على مستحقاته المالية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.





جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخصوص الجزئية،حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل شقيقته في مشاده كلامية تطورت لمشاجره لمحاولة تأديبيه لتعدي المجني عليه علي والدته بالضرب.وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا للعميد احمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط" 23 عاما عامل مصاب بجرح قطعي وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.