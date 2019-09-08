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أخ كبير وسند.. تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو دياب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
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أخ كبير وسند.. تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو دياب
تامر حسين وعمرو دياب
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الفجر الفني
 
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وجه الشاعر الغنائي تامر حسين، رسالة شكر للهضبة عمرو دياب، لمساندته له في وفاة والده الذي رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي، وأقيم العزاء له أمس بالتجمع الخامس.

ونشر "حسين" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة نعي الهضبة له معلقا عليها قائلا: "عمرو دياب مهما أشكرك على ذوقك ووقفتك جنبى من أول تعب والدى لحد امبارح بليل ونعم الأخ وأول واحد جالى البيت ووسانى كتر الف خيرك مواقفك العظيمة كتير اخ وسند والذوق كله عمرو دياب".



أخ كبير وسند.. تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو دياب

وفاة والد الشاعر تامر حسين

وأعلن الشاعر الغنائى تامر حسين عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام" عن وفاة والده، حيث كتب :"والدى حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".


وتلقى تامر، عدد كبير من برقيات العزاء من قبل محبيه وزملاؤه في الوسط الفني، الذين نعوا الفقيد عبر حسابتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.


عزاء والد الشاعر تامر حسين

وعلى الرغم من إعلانه لتلقيه العزاء على المقابر، إلا أنه أقيم عزاء للفقيد بالقاعة الملحقة بمسجد حسن الشربتلى في التجمع الخامس.


وحضر العزاء كل من الملحن عمرو مصطفى، والفنان هاني رمزي، والموزع أحمد إبراهيم، وحميد الشاعري، والكاتب بهاء الدين محمد، وكريم محسن وعزيز الشافعي.





تامر حسين مرشح لأفضل شاعر إفريقي

رشحت إدارة جائزة الموسيقي الإفريقية الشاعر تامر حسين لنيل جائزة أفضل شاعر إفريقي لعام 2019 عن أغنية ناسيني ليه للمطرب تامر حسني.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التصويت بداية سبتمبر على أن يتم منح الجائزة في شهر نوفمبر المقبل.

ويتنافس مع تامر عدد من الشعراء الأفارقة أبرزهم "أفريي" من أوغندا و أسيكي جورج من نيجيريا وكانفي أديمز من ليبيريا وشعراء من أنجولا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.



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