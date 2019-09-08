أخ كبير وسند.. تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو دياب

وأعلن الشاعر الغنائى تامر حسين عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام" عن وفاة والده، حيث كتب :"والدى حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".





وتلقى تامر، عدد كبير من برقيات العزاء من قبل محبيه وزملاؤه في الوسط الفني، الذين نعوا الفقيد عبر حسابتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.





عزاء والد الشاعر تامر حسين

وعلى الرغم من إعلانه لتلقيه العزاء على المقابر، إلا أنه أقيم عزاء للفقيد بالقاعة الملحقة بمسجد حسن الشربتلى في التجمع الخامس.





وحضر العزاء كل من الملحن عمرو مصطفى، والفنان هاني رمزي، والموزع أحمد إبراهيم، وحميد الشاعري، والكاتب بهاء الدين محمد، وكريم محسن وعزيز الشافعي.











