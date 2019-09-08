مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019



يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائها وعلى رأسها مواقيت الصلاة في الاسكندرية، والتي تأتي من أولويات البحث لدى المواطنين المقيمين بالمحافظة.



- مواقيت الصلاة بالإسكندرية

مواقيت الصلاة بالإسكندرية هي مواقيت زمانية تحدد بداية دخول وقت الصلاة وانتهاء وقتها، وقد قال الله تعالى: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾.



- مواقيت الصلاة بالإسكندرية "الفجر"

ويأتي موعدها في 04:15 صباحًا بتوقيت الإسكندرية، ويعتبر هو طلوع الفجر الثاني أي الفجر الصادق وآخر وقتها إلى طلوع الشمس.



- مواقيت الصلاة بالإسكندرية "الشروق"

ويأتي موعدها في 05:44 صباحا، ويعتبر هو لحظة بداية ظهور الجرم السماوي على الأفق نتيجة الحركة اليومية الظاهرية في السماء.



- مواقيت الصلاة بالإسكندرية "الظهر"

ويأتي موعدها في 11:56 مساءًا، وهو إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغروب، ويمتد إلى مصير ظل كل شيء مثله مع زيادة يسيرة، أو عندما يكون ظل الرجل كطوله.



وتعبر صلاة الظهر هي ثاني الصلوات الخمس المفروضة كل يوم وليلة، باتفاق المسلمين. وهي صلاة سرية تتكون من أربع ركعات، وتعقد طوال أيام الأسبوع وقت الظهيرة عدا يوم الجمعة، فتحل مكانها صلاة الجمعة بالنسبة لمن يذهب إلى المسجد. وهي أول صلاة صلاها النبي بعد فرض الصلوات الخمس.



- مواقيت الصلاة بالاسكندرية "العصر"

ويأتي موعدها في 03:26 مساءًا، وهو أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال ويستمر إلى أن تصفر الشمس ويقول المذهب الحنفي أن وقت صلاة العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه، أما وقت ضرورة فهو إلى غروب الشمس.



عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان).



- مواقيت الصلاة بالإسكندرية "المغرب"

ويأتي موعدها في 06:7 مساءًا، وهو أول وقت المغرب من الغروب الكامل لقرص الشمس وينتهي بغيبوبة الشفق الأحمر.



وتعتبر صلاة المغرب في الإسلام، هي: أحد الصلوات الخمس، المفروضة على المسلمين المكلفين، وتعد أول صلاة مفروضة تؤدى أول الليل، والصلوات المفروضة عينا باتفاق جميع المسلمين: خمس صلوات، منها: ثلاث بالنهار وهي: صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاتان بالليل، أولهما: صلاة المغرب، وبعدها صلاة العشاء. وعدد ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات، بتشهد أوسط بعد ركعتين منها، وتشهد أخير نهاية الركعة الثالثة.



- مواقيت الصلاة بالإسكندرية "العشاء"

ويأتي موعدها في26 7:مساءًا، وهو أول وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل وقيل نصف الليل.



ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لامرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه).







تنشر بوابة "الفجر" لمتابعيها، مواعيد الصلاة لليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 بمحافظة الإسكندرية.