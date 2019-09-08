الصدمة الثالثة التي تهز برشلونة

دب القلق بين مسئولي نادي برشلونة الإسباني بعد إصابة البرتغالي نيلسون سيميدو في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا في تصفيات أمم أوروبا لفشل اللاعب في الخروج على قدميه ومغادرة الملعب على نقالة رغم أن المؤشرات كانت توضح أنه يعاني من ألم شديد، بعد تعرضه لتدخل قوي من الصربي ألكسندر كولاروف.





وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن مشهد خروج نيلسون سيميدو من الملعب قلق الجهاز الفني لبرشلونة، الذي يخشى أن تكون الإصابة خطيرة وتتعقد مهمة الجبهة اليمنى في الفريق وذلك رغم أن الاتحاد البرتغالي ومدرب الفريق فرناندو سانتوس قلل من إصابة سيميدو وأكدا أنها كدمة في الكاحل.





وينتظر نادي برشلونة معرفة نتائج التقييم الجديد، من أجل تحديد موقف سيميدو من خوض مباراة فالنسيا يوم 14 سبتمبر في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.





صدمتان سابقتان في برشلونة





ويأتي ذلك بعد صدمتين نقلهما جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني لجماهير فريقه حول بقاء ليونيل ميسي والتعاقد مع نيمار داسيفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وأشار رئيس برشلونة إلى إمكانية رحيل ليونيل ميسي في 2020 قائلًا لقناة النادي الرسمية: "وقعنا عقدا مع ميسي منذ سنتين لمدة أربع سنوات ويمكنه مغادرة برشلونة قبل الموسم الأخير في 2020-2021، أو اعتزال كرة القدم أو اللعب في المكان الذي يريده".





ويستعد ليونيل ميسي للعودة إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني الذي بدأ فيه مسيرة الكرة والذي أعلن أنه يرغب ختام حياته الكروية به بعد أن كان قدد جدد عقده حتى عام 2021، وبموجب الشرط الجزائي فإن أي مشتر عليه أن يدفع مبلغًا لا يقل عن 821 مليون دولار لشراء ميسي في أوروبا ولكن الانتقال إلى فريق غير أوروبي سيكون مجانًا





وأعلن رئيس برشلونة فشل ضم نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي قائلًا: "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار والتعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخطط له لذلك قمنا بما في وسعنا لضمه لكن لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جيرمان فكنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها ومع ذلك كانت الطلبات مبالغ فيها".







