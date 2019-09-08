تجار "الفجالة": 20% انخفاضا في الأسعار عن العام الماضي (فيديو)



وقال ناصر، أحد تجار الفجالة، إن الجديد هذا العام في مستلزمات المدارس هو وجود كشاكيل وكراسات مطبوع عليها صورة اللاعب المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الأسعار أرخص من العام الماضي 20%، والإقبال من قبل المواطنين جيد.



وأضاف أن الموسم بالنسبة لهم مدته شهرين ونصف، وباقي السنة تكون حركة البيع والشراء ضعيفة، متابعا: "الأسعار في الفجاالة رخيصة تعالوا اشتروا من عندنا".



وفي سياق متصل افتتح محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة معرض "أهلا مدارس" ضمن مبادرة "كلنا واحد" بمدينة العريش، ويستمر المعرض لمدة شهر، ويشارك في المعرض أكثر من 90 عارض وشركة بيع جملة، حيث يتم توفير كافة المستلزمات الطبية، وبأسعار أقل من الأسواق الخارجية بنحو 40%.



ونتيجة الازدحام والإقبال الشديد من قبل المواطنين قرر وزير التموين والتجارة الداخلية مد معرض "أهلًا مدارس"،إلى يوم العاشر من سبتمبر الجاري.



ونوضح لكم خريطة توزيع المعرض في نحو 12 محافظة:



القاهرة

يفتح معرض أهلا مدارس بالقاهرة أبوابه للجمهور بداية من الأحد - 2 سبتمبر وحتى يوم 8 سبتمبر، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.



الجيزة

تنطلق ٦ معارض أهلا مدارس بالجيزة أول سبتمبر، حيث يقام المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع، وستقام المعارض الأخرى بمراكز أوسيم، وكرداسة، والحوامدية.



دمياط

انطلق معرض أهلا مدارس في دمياط، بشارع الكورنيش أمام مكتبة مصر العامة على مساحة 600 مترا.



الإسماعيلية

يقام معرض أهلا مدارس بالإسماعيلية بمركز شباب الشيخ زايد على مساحة 600 متر مربع.



كفر الشيخ

انطلق معرض أهلا مدارس في كفر الشيخ في معرض غرفة كفر الشيخ التجارية لمدة 20 يوما.



القليوبية

تنطلق 3 معارض أهلا مدارس في القليوبية بمناطق بنها، والمؤسسة، والقناطر الخيرية، يوم سبتمبر المقبل.



أسيوط

انطلقا معرضين أهلا مدارس بالغرفة التجارية لأسيوط لمستلزمات المدارس بالتعاون مع مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد".



بني سويف

انطلقت معارض أهلا مدارس في بني سويف في مدينة بني سويف ومدينة الواسطى.



الأقصر

تنطلق 4 معارض أهلا مدارس في مدينة الأقصر، ومدينة إسنا،ومدينة أرمنت، ومركز العديسات.



أسوان

يقام معرضين لـ أهلا مدارس في أسوان أول سبتمبر، في منطقتي أسوان وإدفو.



الشرقية

انطلق معرض أهلا مدارس بالشرقية في مدينة الزقازيق بالتعاون بين الغرفة التجارية ومبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير المستلزمات المدرسية.



الغربية

انطلق معرض أهلا مدارس بالغربية على مساحة 900 متر مربع على أرض البوريفاج في طنطا.



عرض برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، تقرير مصور من داخل الفجالة والتي تعد قبلة الباحثين عن مستلزمات المدارس.