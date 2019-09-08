انخفاض واردات الصين من أمريكا في أغسطس بنسبة 22.5٪

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ذكرت الصين أن واردات أغسطس من الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 22.5 ٪ وسط حرب جمركية مع واشنطن، في حين انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16 ٪.



أظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم الأحد أن واردات السلع الأمريكية انخفضت إلى 10.3 مليار دولار بعد رفع التعريفة الجمركية الصينية واوامر الشركات لإلغاء الطلبات. هبطت الصادرات إلى الولايات المتحدة إلى 44.4 مليار دولار.



يواجه المصدرون الصينيون ضغوطًا من ضعف الطلب العالمي في الوقت الذي تطلب فيه بكين منهم إيجاد أسواق أخرى لتحل محل الولايات المتحدة.



سجلت الصين صادرات بنسبة 3٪ في أغسطس وسط حرب جمركية مع واشنطن، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.7٪. كان ضعف الصادرات الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد عكسًا لنمو يوليو بنسبة 12.2٪.



أفادت مصلحة الجمارك بأن صادرات الصين العالمية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 انخفضت بنسبة 1٪ عن العام السابق.



يواجه المصدرون الصينيون ضغوطًا من ضعف الطلب الاستهلاكي العالمي.

