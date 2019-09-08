شاهد.. سقوط كارثي لرافعة بناء عملاقة بسبب إعصار دوريان

نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة سقوط رافعة بناء عملاقة على أحد الأبنية في منطقة نوفا سكوشيا الكندية.

ويعود سبب سقوط الرافعة الى الرياح القوية التي تضرب المنطقة الكندية المصاحبة لإعصار دوريان، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وأظهر الفيديو، سقوط الرافعة العملاقة على بناء قيد الإنشاء لتتحول الرافعة الى خردة حديد في بضع ثوان.

دوريان أقوى إعصار تشهده الباهاما

واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار تشهده الباهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى الأسبوع الماضي وسوّى أحياء بأكملها بالأرض وغمر أخرى بالمياه، مما تسبب في سقوط ما وصفته مسؤولة في القطاع الطبي بأنه عدد "صادم" من القتلى.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إن الإعصار وصل صباح السبت، مصحوبا برياح تصل قوتها إلى عاصفة مدارية، إلى جنوب شرق ولاية ماساتشوستس.

ويرجح مسؤولون ارتفاع عدد القتلى بشدة والعثور على مزيد من الجثث وسط الأنقاض والركام ومياه الفيضانات التي خلفها الإعصار.

تحذيرات من تدهور ظروف الحياة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، السبت، إن آلاف المشردين يعيشون في ظروف "تتدهور سريعا"، وذلك في أسوأ المناطق المتضررة بجزر الباهاما، بعد ستة أيام من وصول الإعصار دوريان.

وجاء التحذير بعدما هرعت منظمات الإغاثة لتقديم المساعدة وعقب إعلان المسؤولين أن عدد القتلى البالغ 43 شخصا سيزيد على الأرجح بعد اتضاح عدد المفقودين بين السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة.

وقال البرنامج إن نحو 90 في المئة من المنازل والأبنية والبنية التحتية في مارش هاربر التي ضربها الإعصار على مدار يومين كاملين تقريبا قد تضررت.

وأشارت تقديرات البرنامج إلى أن نحو 70 ألف شخص يحتاجون للغذاء والمأوى، وقدرت محطات تلفزيونية خاصة حجم الممتلكات المدمرة أو المتضررة المؤمن عليها بنحو ثلاثة مليارات دولار.

دعم جوي ولوجيستي

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" ووسائل إعلام أخرى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت دعما جويا ولوجيستيا من وزارة الدفاع أمس لدعم جهود الإغاثة في الباهاما.

فى الوقت الذى يحوم فيه إعصار "دوريان" على طول الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، تهب عاصفة أخرى في المحيط الأطلسي.

العاصفة "جابرييل" تهدد ولايات أمريكية

وقال مركز تتبع الأعاصير فى الولايات المتحدة، إن العاصفة الاستوائية جابرييل، التي تصل أقصى رياحها إلى 50 ميلا في الساعة، تقع على بعد 825 ميلا إلى الشمال الغربي من جزر الرأس الأخضر صباح يوم الخميس، وتتحرك بسرعة 8 ميل في الساعة.

وأضاف مركز الأعاصير، أنه من غير المتوقع أن تشتدّ قوة العاصفة خلال اليومين المقبلين، ولكن قد تزداد ببطء بحلول نهاية الأسبوع.

وفى ذات السياق، فقدت العاصفة المدمرة دوريان بعض قوتها بعد أن ضربت جزر البهاما، لكن اشتدت قوتها مرة أخرى إلى عاصفة من الفئة الـ3 مساء الأربعاء، مع أقصى سرعة للرياح بلغت 115 ميلًا في الساعة، وفقًا للمركز الوطني الأمريكى للأعاصير

وشعرت ولاية كارولينا الجنوبية بآثار إعصار دوريان، الذى يواصل التحرك صعودًا إلى الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة.