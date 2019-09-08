مقتل وإصابة العشرات جراء زلزال جنوب غرب الصين

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ضرب زلزال متوسط القوة جنوب غرب الصين اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 29 آخرين.



ضرب الزلزال الذى بلغت قوته 5.4 درجة مدينة نيجيانغ فى مقاطعة سيتشوان فى الساعة 6:42 صباحا، وفقا لما ذكره مراقب الزلازل الحكومى.



بالإضافة إلى الإصابات، انهار 17 منزلًا على الأقل وأصيب 215 آخرون بأضرار في الزلزال، وفقًا لبيان حكومة المدينة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.



تحدث الزلازل بشكل متكرر في المنطقة، التي تقع على المنحدر الشرقي لهضبة التبت.



و في وقت سابق، أكدت السلطات الصينية وقوع زلزالا بلغت قوته 6.0 درجات ضرب جنوب غرب الصين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 135 آخرين.



وقالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، إن مئات من رجال الإنقاذ وصلوا في وقت مبكر اليوم وأنقذوا على الأقل ثمانية أشخاص محاصرين، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية في مقاطعة سيتشوان.



وتأثر ما يقرب من 100000 شخص من ثماني مقاطعات، وانهار 73 منزلا في الكارثة التي وقعت الشهر الماضي، وفقا للحكومة المحلية.

