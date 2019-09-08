فوز "كلبش 3" و"لمس أكتاف" و"بركة" بجوائز الدراما المتميزة في حقوق الإنسان لعام 2019

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان فوز مسلسلات "كلبش 3" و"لمس أكتاف" و"بركة" بجوائز مسابقة الإنتاج الدرامي المتميز خلال شهر رمضان في مجال حقوق الإنسان لعام 2019، كما فاز مسلسل الكارتون (نور في قرية الطيبين) بجائزة التميز في مجال الأعمال المقدمة للأطفال.



جاء ذلك في احتفالية نظمتها لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مساء اليوم لإعلان وتوزيع نتائج المسابقة التي تنظم للعام السابع على التوالي، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد ورئيس لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جمال فهمي وعدد من الفنانين منهم عمرو سعد وأحمد عبد العزيز وأمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وياسر جلال ومحمد ابو داوود والمخرجة انعام محمد علي، كما احيا الحفل الفنانة الشابة نادية شنب التي قدمت عدد من الأغاني من تأليفها.



وجاء في حيثيات قرار اختيار لجنة التحكيم لمسلسل (كلبش3) أن المسلسل يجمع بين الموضوع الجاد ووهو الصراع ضد الإرهاب، والمعالجة الشيقة التى تراعي عناصر الجذب الفني والتشويق الدرامي، والحبكة المحكمة إلى جانب تقديم البطل الشعبي الذى يُعتبر دون منافس هو بطل المرحلة الحالية، فالبطل هو ضابط الشرطة المخلص، صاحب القضية المنتمى الى وطنه وشعبه إلى جانب مجموعة رجال الأمن الذين رسمهم السيناريو بانحياز مشروع إلى تضحياتهم وقوة عزمهم وإرادتهم الفولاذية.



في حين جاء في حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل (لمس اكتاف) أن بطل المسلسل إنسان رياضي يمتلك أخلاقيات مغايرة للشائع في محيطه.



وجاء في حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل (بركة) أن أحداثه تدور حول بركة الشاب الصعيدي الذي أكمل دراسته الجامعية في إحدى جامعات الصعيد ثم انتقل إلى القاهرة، للعمل في واحدة من شركات الاتصالات في مجال البرمجيات، ولكنه يتصدى لمكافحة الفساد.



وجاء في حيثيات اختيار لجنة التحكيم لمسلسل (نور في قرية الطيبين) أنه مسلسل كارتوني كوميدي هادف للأطفال يقدم قصة نجاح إيجابية يتعلم الطفل من خلالها القيم المطلوبة لبناء المجتمعات وأهمية التفكير العلمى والإبداعى للتطوير ، وايضا اهمية السلام والتكاتف ونبذ العنف والكراهية لتحقيق التنمية والرخاء.