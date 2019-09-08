رسميا.. المنيا يضم وائل علي

نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة عاطف عبدالجابر في التعاقد مع اللاعب وائل علي مهاجم جمهورية شبين السابق، وذلك من أجل تدعيم فريق المنياوي في مركز الهجوم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2019 \2020.





وقام وائل علي مؤخرًا بفسخ تعاقدة مع بلدية المحلة، قبل التوقيع لفريق المنيا لمدة عامين في صفقة إنتقال حر.









وكان نادي المنيا قد تعاقد مع 9 لاعبين، من بينهم أحمد كاستيلو،وبدوي عاشور، وصالح موسي، ومصطفي كزالوف، واحمد رجب، وعلي دياب، ومحمد ثروت، وعباس مصطفي وسايكو وداوودا وعبدالعزيز الشاعر.









وكان فريق المنيا، قد خاض عده لقاءات تجريبيه قبل معسكر القاهره، حيث لعب فريق المنيا 5 مباريات وديه، اثنان منهم مع فريق الناشئين، وإثنان آخران مع فريق القوصيه، انتهت المباراه الأولي بينهم بالتعادل، والمباراه الثانيه نجح الفريق المنياوي في تحقيق الفوز بها، ثم لقاء اخر مع فريق اسمنت أسيوط، والذي أقيمت في ملعب أسمنت اسيوط، وانتهى بفوز فريق اسمنت أسيوط.









كما خاض الفريق 4 مباريات في معسكر القاهره، أحدهما مع فريق طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف، كما خاض لقاءا اخر مع فريق الشرقيه للدخان، بقياده المدير الفني علاء ابراهيم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.









كما نجح فريق نادي المنيا من تحقيق فوزا مهما علي كوكاكولا بهدف نظيف في لقاءا ثالث، واختتم معسكره بتعادل ايجابي بهدف لمثله، مع فريق اتحاد الشرطه، ثم لقاءا آخر مع فريق اسمنت أسيوط ونجح فيه فريق المنيا من تحقيق الفوز بهدف نظيف وكان ذلك علي ملعب استاد الجامعه بجامعه المنيا.









يذكر أن المنيا يقوده فنيا هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنيا، وهيثم حسين مدرب عام، ومحمد رؤوف مدربا، ومحمد عليان مديرا للكرة، ومحمد دكروري مدرب أحمال، ومحمد اسماعيل مدرب حراس مرمى، د. وائل حسين طبيب الفريق، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد الأصلي مدلك، وأمير مختار المدير الإداري، وسامر سيد إداري.