"سيدات" برشلونة تكتسحن الريال 9-1 في أول كلاسيكو نسائي (فيديو)

نجح فريق برشلونة النسائي في اكتساح فريق تاكون التابع لنادي ريال مدريد، بنتيجة 9-1، في أول كلاسيكو نسائي خلال المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم للنساء.

وأعلن ريال مدريد إنشاء فريق لكرة القدم النسائية لأول مرة في تاريخ النادي لكنه لا يشارك في الدوري هذا الموسم باسم الفريق الملكي بل باسم نادي تاكون.

وأحرز أهداف برشلونة أليكسيا بيتلاس في الدقيقة الثامنة وأيتانا بونماتي هدفين في الدقيقتين الـ28 والـ60 ولوسيا جارسيا لاعبة تاكون هدفا للبارسا عن طريق الخطأ في مرماها بالدقيقة الـ36، وماريونا هدفا بالدقيقة الـ41، وأحرزت جينفر هيرموسو هاتريك في الدقائق الـ73 والـ76 والـ93 أما هدف ريال مدريد فجاء عن طريق جيسيكا مارتينيز بالدقيقة الـ54 من المباراة.

وتصدر فريق نساء برشلونة الدوري الدوري الإسباني بعد انتهاء المباراة برصيد 3 نقاط ، بينما قبعت نساء ريال مدريد في المركز الأخير بعد تلك الخسارة المذلة.

















كيف تكون نادي مدريد للكرة النسائية؟









لم تستطع ابنة رجل الأعمال ألفريدو ايوا صاحب سلسلة أيوا للبصريات والمنتشرة فروعها في أرجاء إسبانيا، وهو أيضًا أحد الشركاء في النادي الملكي، أن تأخذ فرصتها كحارسة مرمى في ريال مدريد، لعدم وجود فريق نسائي به فقرر ألفريدو تشكيل فريق باسم نادي مدريد للكرة النسائية.









وقال مؤسس فريق مدريد النسائي: "عندما أرادت ابنتي اللعب، أول ما دار برأسي هو أن تنضم للنادي الملكي، لكن الغريب هو عدم وجود فريق نسائي بريال مدريد! وكان المخرج الوحيد، لكي تحقق حلمها بالانضمام إلى فريق ذو صيت في مدريد، هو الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.. فأسست نادي مدريد للكرة النسائية لعدم وجود فريق نسائي في ريال مدريد".









فريق ريال مدريد النسائي









هناك فريق تاكون وهو فريق يلعب بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم النسائية، وتقوده اللاعبة السابقة أنى روسي، ووقع الفريق عقد مع النادي الملكي ليكون أحد أركانه في الموسم الجديد.















