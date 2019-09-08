"سيدات" برشلونة تكتسحن الريال 9-1 في أول كلاسيكو نسائي (فيديو)
نجح فريق برشلونة النسائي في اكتساح فريق تاكون التابع لنادي ريال مدريد، بنتيجة 9-1، في أول كلاسيكو نسائي خلال المباراة التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم للنساء.
وأعلن
ريال مدريد إنشاء فريق لكرة القدم النسائية لأول مرة في تاريخ النادي لكنه لا يشارك
في الدوري هذا الموسم باسم الفريق الملكي بل باسم نادي تاكون.
وأحرز
أهداف برشلونة أليكسيا بيتلاس في الدقيقة الثامنة وأيتانا بونماتي هدفين في الدقيقتين
الـ28 والـ60 ولوسيا جارسيا لاعبة تاكون هدفا للبارسا عن طريق الخطأ في مرماها بالدقيقة
الـ36، وماريونا هدفا بالدقيقة الـ41، وأحرزت جينفر هيرموسو هاتريك في الدقائق الـ73
والـ76 والـ93 أما هدف ريال مدريد فجاء عن طريق جيسيكا مارتينيز بالدقيقة الـ54 من
المباراة.
وتصدر فريق نساء برشلونة الدوري الدوري الإسباني بعد انتهاء المباراة برصيد 3 نقاط ، بينما قبعت نساء ريال مدريد في المركز الأخير بعد تلك الخسارة المذلة.
- تحديات بالجملة تواجه زيدان قبل مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 23 ديسمبر وأدق أسرار كواليس المباراة
- زيدان ولقاء السحاب كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة وأدق أسرار وتفاصيل كواليس المباراة
- موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة
- أهم أخبار برشلونة اليوم 28 فبراير.. البلوجرانا يحرق مدريد ويتأهل لنهائي الكأس
- برشلونة يكسر الرقم القياسي لريال مدريد في الكلاسيكو
- أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 2/3/2019 .. البارسا يجلد ريال مدريد من جديد
- برشلونة تسحق ريال مدريد بنتيجة 9-1 (صور وفيديو)