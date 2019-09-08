بفستان مكشوف.. إطلالة جذابة لـ يارا عبر الإنستجرام

وتوالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها، مشيجين بجمالها فجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "تسلمي على هالطلة ياقمر"، وقال أخر: "كلك على بعضك زي القمر"، وجاء تعليق أخر: "زي القمر ياحبيبتي".





ونشرت المطربة يارا، مؤخرا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عدة صور تجمعها بالفنانة التونسية لطيفة.



وعلقت يارا على الصور قائلة: "أحلى صدفة وأحلى لطوفة بالحفلة امبارح، أسعدتني بحضورها اللى بيجيب طاقة إيجابية فظيعة، نحبها ونحب جمهورها وفانزاتها برشا".



وتفاعل محبي يارا، بشكل كبير مع الصور وعلقوا قائلين: " عمرى أحلى اتنين، وجمهور لطيفة بيحبك وبيموت فيكى برشا، الله يخليكم لبعض، يئبر قلبى شو طالعين حلوين ".



كما شاركت المطربة يارا جمهورها، منذ أيام، بصور حفلها الأخير من مهرجان إهمج السياحي التاسع بلبنان من خلال صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وعلقت يارا على الصورة قائلة: "شكراً اهمج وشكر كبير إلى كل الحضور الرّائع وعلى هالسهرة الرّائعة".





و قد تسلّمت يارا درع اليوتيوب الذهبي لأصحاب القنوات التي يتخطى عدد مشتركيها المليون، والذي قالت إنّه يمثل لها أهمية كبيرة، خاصة مع صعوبة الوصول إلى أعداد كبيرة من المشتركين، مشيرة إلى سعادتها باهتمام الجمهور بمتابعة أعمالها فور طرحها على الإنترنت.





وتحاول يارا، دائما متابعة جمهورها والتقرب منهم بنشر صور لها يوميا عبر السوشيال ميديا، وترد علي تعليقاتهم بكل حب وسعادة.





يذكر أن آخر أعمال يارا الفنية فيديو كليبلأغنية تحمل عنوان "شو بدو" والكليب تحت إشراف المخرج الكبير ريشا سركيس، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان الملحن طارق أبو جودة، وتوزيع الموزع الموسيقي عمر الصباغ.



